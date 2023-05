Se gli inglesi si svegliano ubriachi, probabilmente è in parte colpa dell’UE

Il quadro è così desolante che persino i sudditi di re Carlo III si chiedono se le cose non andassero meglio prima della Brexit! Due terzi dei britannici sostengono un nuovo referendum sul ritorno nell’Unione europea … Secondo i sondaggi di opinione, avrà tutte le possibilità di essere vinta oggi dal campo di coloro che vogliono tornare nell’Unione europea …

Potrebbe essere così un giorno… ma non è per domani. In primo luogo perché è “una volta due volte timido” come dicono gli inglesi. In francese ci piace dire “un gatto bruciato ha paura dell’acqua fredda”. È chiaro che i leader europei non volevano che se tornassero gli inglesi, tornassero anche loro volendo andarsene. Poi, bisogna ammetterlo, l’Unione europea, dopo l’uscita del Regno Unito, è diventata più integrata. Sul fronte militare, in particolare per quanto riguarda la proposta di acquisto congiunto di munizioni. Anche finanziariamente, con la possibilità di indebitarsi insieme sui mercati per finanziare il piano di rilancio europeo. Due esempi di questa stretta unione che ha intessuto così a lungo gli alveari dei Britanni. Infine, prima del possibile ritorno del club europeo, bisognerà placare una volta per tutte le tensioni che hanno funestato i rapporti tra Londra e il resto dell’Unione negli ultimi anni.