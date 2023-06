Corsa contro il tempo per trovare il sottomarino partito per esplorare il Titanic: le riserve di ossigeno rischiano di esaurirsi giovedì

Dovrebbe essere schierato anche l’Atlante, una nave da ricerca francese dell’Ifremer dotata di un robot in grado di tuffarsi fino al relitto del Titanic, che si trova a quasi 4.000 metri di profondità.

“Il luogo della ricerca, 1.450 km a est di Cape Cod (sulla costa nord-orientale degli Stati Uniti, ndr) e 640 km a sud-est di Saint John a Terranova (in Canada), rende difficile la rapida mobilitazione di quantità eccezionalmente grandi di attrezzature”.spiegò il capitano Frederick.

L’area di ricerca superficiale copre 20.000 chilometri quadrati.

denuncia di sicurezza

Un americano, un francese, un britannico, due pakistani e due britannici sono precipitati negli abissi domenica a bordo del sottomarino Titan, un sottomarino progettato per cinque persone e lungo circa 6,5 ​​metri.

La comunicazione con il veicolo è stata persa meno di due ore dopo la sua partenza. La guardia costiera degli Stati Uniti ha avvertito martedì a mezzogiorno che ci sarebbero state “circa 40 ore di aria respirabile” a bordo.

Da domenica e quando sono iniziate le ricerche, sono emersi dettagli sul coinvolgimento di OceanGate e la società è stata additata per possibile negligenza nella sicurezza del dispositivo per il turismo subacqueo.

L’ex amministratore delegato della società, David Lockridge, è stato licenziato dopo aver sollevato seri dubbi sulla sicurezza del sottomarino, afferma una denuncia del 2018 vista da AFP.

Secondo questo ex direttore delle operazioni marittime, un portello nella parte anteriore del dispositivo è stato progettato per resistere alla pressione a cui è sottoposto a una profondità di 1.300 metri, non 4.000 metri.

Il capo di OceanGate, l’americano Stockton Rush, è a bordo del Titan.

Si è tuffato insieme al ricco uomo d’affari britannico Hamish Harding (58 anni) e allo specialista francese del Titanic Paul Henry.

Nargulit, 77 anni, e l’uomo d’affari pakistano Shahzada Dawood, 48 anni, e suo figlio Suleiman, 19 anni, hanno entrambi la cittadinanza britannica.

Per $ 250.000, hanno esplorato i resti di quello che è stato uno dei più grandi disastri marini del 20° secolo.

Ogni ora che passa è più dolorosa.Bernard Coffin, fondatore e direttore della Cité de la Mer a Cherbourg, nella Francia occidentale, che ha lavorato con Paul-Henri Nargolet, ha detto ad AFP.

“Conosco la sua professionalità, anche nella gestione delle crisi. Psicologicamente e tecnicamente sa gestire tutto, ne ha provate tante altre”.Ha aggiunto.

Il Titanic affondò nel suo viaggio inaugurale nel 1912 dopo aver colpito un iceberg, uccidendo quasi 1.500 passeggeri e membri dell’equipaggio.

Da quando il relitto è stato scoperto nel 1985, scienziati, cacciatori di tesori e turisti lo hanno visitato, perpetuando così la leggenda.