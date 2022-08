Ultimi trasferimenti e voci di trasferimento 08/02: Ronaldo – Mertens – Denier – Puig – Gomez – Mingusa – Gonzalez Soberon – Benson

Si complica per Jason Denayer a Torino, una strana strada esplorata?

Jason Denayer, rilasciato da OL, era in trattativa con Torino ma le cose si sono complicate. (leggi di più)

Sander Coopman (ex Bruges) di per sé collegamento a D1B e la sua firma all’SK Beveren

Se l’Anversa viene lasciata libera, l’ex FC Brugge Sander Koopmann si riprenderà in P1. (leggi di più)

Bruges ufficializza la partenza di Charles de Kettleri

Ora è ufficiale: Charles de Kettlery lascia l’FC Bruges. (leggi di più)

Difensore di Genk sugli scaffali di OM

Questa sarà un’altra grande perdita per il KRC Genk. (leggi di più)

Lo Standard de Liege è interessato a una giovane ala norvegese

Fergal Harkin è arrivato oggi, la finestra di transizione allo Standard de Liège potrebbe davvero iniziare. (leggi di più)

Dopo il fallimento di De Ketelaere, il Leeds ha legato Cody Gakbo

Il Leeds voleva che Charles de Kettleri sostituisse Ravenha, ma i Red Devils alla fine si dirigono al Milan. Per compensare quella sconfitta, gli uomini di Marcelo Bielsea ora vogliono reclutare Cody Gakpo, esterno del PSV Eindhoven, secondo Foot Mercato.

MLS Block si unirà al Chelsea come portiere

Gabriele Slonina, il nuovo muro duro della MLS come portiere, si unirà al Chelsea secondo Fabrizio Romano. Il contratto sarà già firmato e l’affare sarà di circa 15 milioni di euro. Il giocatore rimarrà in prestito al suo Chicago Fire Club.

Una nuova recluta per Vincent Kompany?

Secondo i media inglesi, Vincent Kompany e Burnley vogliono il giocatore del West Ham e l’ex giocatore del Lione, Maxwell Cornetto. Tuttavia, i suoi frequenti infortuni hanno fatto sì che Burnley preferisse il prestito all’acquisto.

Oscar Mingoza o Celta Vigo

È stato seguito per diverso tempo dal Club Brugge, Oscar Mingosa Sta già lasciando il Barcellona, ​​ma non verrà in Belgio. Il giovane difensore centrale è impegnato nel Celta Vigo e quindi resta in Spagna.

OM dovrebbe davvero allentare le tensioni intorno a Tudor

è venuto a sostituire Sampaoli, Igor Teodoro Non è stato unanime a Marsiglia mentre la stagione deve ancora iniziare. Per oggi è previsto un incontro tra i giocatori e Igor Tudor per cercare di allentare le tensioni e dirimere le incomprensioni, secondo quanto riportatoSquadra. atmosfera.

Kyle Walker Peters, nuovo obiettivo del Chelsea

Kyle Walker Peters È il nuovo obiettivo del Chelsea come terzino destro, secondo Fabrizio Romano. Denzel Dumfries L’opzione principale resta, ma l’Inter non è venditrice. L’opzione sarà studiata a fondo dopo la fine della serie tv di Marc Cucurella, il principale obiettivo nella posizione della fascia sinistra.

Corinne Deacon fino al 2024 con la Francia

Dopo essere stata eliminata dalle semifinali del Campionato Europeo con la Francia, Corinne Deacon continuerà la sua avventura fino al 2024 con la nazionale francese. È ufficiale.

Il Monaco dovrebbe accogliere Malang Sar

Dalla parte del Chelsea, Malang Sar Puoi iscriverti all’AS Monaco. Il giocatore ha ricevuto anche un’offerta dal Fulham, ma secondo lui preferisce il campionato francese Mercato del Piede e Fabrizio Romano.

Il Siviglia vuole Alex Telles dal Manchester United

Il Manchester United ha bisogno di ricostruire e molti giocatori potrebbero vedere la porta d’uscita quest’estate. Alex dice, Il terzino sinistro brasiliano potrebbe raggiungere il Siviglia, che sta premendo per accogliere il giocatore, secondo quanto dichiarato Fabrizio Romano.