Domenica, a mezzogiorno, un pavimento in parquet a Liegi ha indicato che l’autista è rimasto gravemente ferito sabato dopo essere stato investito da un autobus, purtroppo è morto durante la serata.

La polizia di Liegi ei servizi di emergenza sono immediatamente intervenuti per soccorrere il conducente gravemente ferito. Si trattava di un uomo di 49 anni che si trovava a circa 40 metri da casa sua quando è stato travolto da un autobus. Al momento dello scontro, il conducente non indossava il casco.

Dopo aver ricevuto immediatamente i primi soccorsi da un medico della SMUR, il ferito è stato portato al CHR de la Citadelle dove era in pericolo di vita. Tuttavia, Leyegwa doveva morire per le gravi ferite riportate durante il sabato sera.

L’incidente è stato notificato alla Procura della Repubblica di Liegi ed è stato inviato sul posto un perito automobilistico per comprendere meglio l’incidente e, in particolare, per verificare elementi quali la velocità dei veicoli coinvolti.

Dai primi pezzi raccolti a Brisox, gli anni ’40 sembrano provare una moto abbastanza potente davanti agli occhi del loro figlioccio. Figlioccio che purtroppo ha assistito all’incidente.

Da questo fascicolo risulta anche che la motocicletta si è schiantata contro l’autobus vicino alle porte posteriori e che l’autista non indossava il casco.

Traumatizzato dalla scena, l’autista dell’autobus si è sottoposto ai consueti esami “alcol” e “stupefacenti”, ma questi sono risultati negativi.