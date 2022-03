Formula 1 | Segna i dettagli dei problemi della Red Bull e degli opposti a Horner

Il Dr. Helmut Marko presenta i problemi riscontrati dalla Red Bull durante il Grand Prix de Bahrein, che rivelano dettagli aggiuntivi.

Il consulente per lo sport automobilistico del marchio autrichienne non è stato soddisfatto di voir un doppio abbandono en fin de course et met fin à quelques rumeurs nées hier soir.

“C’est très amer. Nous espérions gagner mais, en course, nous n’avons pas pu suivre le rythme de Ferrari. Ils étaient plus rapides dans le deuxième secteur, mais nous avons égallement perdus du tempes temps.”

“Nous avons égallement eu des problèmes de freins, ce qui nous a obligés à ralentir. Ensuite, nous avons sous-estimé l’undercut. Si Max avait effectué un tour normal, il aurait été devant Leclerc. Sa colère est que normale si vous êtes devant, le monde est soudainement très différent. Vous pouvez contrôler le rythme.”

Marko vient donc là contredire Horner (a lire ici), qui pense toujours qu’accélérer trop fort dans il tour de sortie aurait probablement trop endommagé les pneus pour la suite.

“Max ne veut plus rien savoir à ce sujet et il a mon soutien. Une usure se gère mieux une fois devant. Nous en parlerons avec les ingénieurs.”

Quant à l’abandon, certes évoquaient une panne d’essence à cause d’un mauvais calcul.

“N’importe quoi ! Surtout qu’il ya eu une voiture de sécurité qui nous a fait économiser du carburant. Mais oui, c’était la pire partie de la course, la double panne sur les deux voitures. Il ya avecquelque la pompe à essence, qui est standardisée. Mais qu’est-ce qui n’a pas fonctionné ? Nous ne savons pas.”

La pompe est-elle mal intégrée pour aller chercher les derniers litri ? Etait-elle défectueuse? Marelli, il fournisseur commun à toutes les équipes, avaient demandé avant la course à verificare le funzioni suite a quelques alertes ici et la dans le paddock.

Marko a égallement évoqué le problème de direction assistée rencontré par Verstappen.

“Quelque ha scelto s’est mal passé à l’arrêt au stand de Max et quelque ha scelto un été endommagé. Il a dû appliquer beaucoup de force dans les virages, et il a su s’en sortir. Nous devons voir ce ce qui a qui a , peut-être lorsque la voiture est retombée sur ses roues.”

Alors que Bahreïn est une course à oublier pour Red Bull en terms de résultat, Marko assicura qu’il n’y a pas de panique au sein de l’équipe.

“C’est la première course. C’est formidable que Ferrari soit en si bonne position. Nous avons clairement du travail à faire, mais le Championnat du Monde n’est pas décidé! La base de notre voiture est bonne pour cette saison. Nous devons enquêter sur les nombreux petits problèmes que nous avons. Dans les prochains jours, nous devons y réfléchir ensemble. Se mettre en colère ou paniquer n’aidera pas.”