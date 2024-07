Un cognome noto nello Standard: Roches battuto da un altro club di Premier League per un giocatore ecuadoriano? – Ultimi trasferimenti

Sembra che un giocatore ecuadoriano sia vicino ad approdare alla Jupiler Pro League… ma non sappiamo ancora di quale club. John Espinosa è in Belgio e si dice che due club siano in lizza per i suoi servizi.

L’Espinosa giocherà ancora a Slijesen, 15 anni dopo il grande portiere Roris Aragon Espinosa, due volte campione belga? In ogni caso, secondo Giornale di Anversa, Giovanni Espinoza (25 anni) sarà sugli scaffali Standard. I media di lingua olandese hanno riferito che il terzino destro è attualmente in Belgio, ma ci sono due club in lizza per i suoi servizi: lo Standard, ma anche il Beerschot. Al giocatore sarebbero state fatte offerte concrete. Espinoza infatti è libero di impegnarsi dove vuole, visto che il suo contratto con l’FC Lugano è in scadenza il 30 giugno. Il club svizzero è stato il suo primo in Europa: John Espinosa è arrivato nel gennaio 2023 dai Chicago Fire. In una stagione e mezza al Lugano, John Espinosa ha giocato 65 partite, segnando 2 gol e fornendo 8 assist. Ha già avuto modo di incontrare club belgi, visto che la scorsa stagione il Lugano venne eliminato nelle qualificazioni all’Europa League dall’Union Saint-Gilloise, prima di affrontare il Brugge nei gironi della Conference League. Secondo le informazioni dello specialista di mercato Sascha Tavoleri, sarebbe Beerschot, e non lo Standard, il più vicino ad offrire i servizi di John Espinosa. Le discussioni tra le due parti andranno avanti.

