Sei gare sprint nella stagione di Formula 1 2025

Ha aumentato il pubblico televisivo

L’incremento degli spettatori televisivi del venerdì sera (del +30% rispetto alle prove libere tradizionali) spiega in gran parte il rinnovo delle sei gare sprint, nonché l’accresciuta incertezza, anche se ora con la gara del sabato mattina è possibile uscire il sistema del parco chiuso prima delle qualifiche e la corsa per regolare le impostazioni. Per non rovinare l’intero weekend. È una norma di cui si è parlato a lungo in primavera, per poi essere nuovamente modificata.