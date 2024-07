Parigi 2024: Emma Messiman e Jerome Guerre saranno i portabandiera del Team Belgio!

Emma Meesemann vorrà portare i Belgian Cats oltre tre anni fa, quando i giocatori finirono ai quarti di finale. Da allora, la squadra di Rachid Meziane ha vinto brillantemente gli Europei e, soprattutto, ha maturato molta esperienza negli ultimi mesi.

“Non credo che avrei osato sognare di poter provare i giochi una seconda volta, tanto meno portare la bandiera. Come gatti belgi, siamo davvero molto orgogliosi di rappresentare il nostro paese. Il fatto di poter rappresentare il basket, la nostra squadra e tutto il Belgio portando la bandiera con Jerome è un grande onore!lei spiegò.

“Sono onorato e privilegiato di essere al fianco di Jerome. Vincere una medaglia ai Giochi Olimpici è il nostro sogno d’infanzia e spero che riusciremo a realizzarlo. Faccio del mio meglio per promuovere il basket a tutti i livelli. Il mio messaggio? Che per ogni sogno, anche se non osiamo esprimerlo, è possibile andare oltre.“

Jerome Guerre proverà a fare come a Tokyo. Il 43enne è tornato con una fantastica medaglia di bronzo, e non si aspettava di rappresentare il Belgio tra due giorni: “Quando Olaf (Spal, Capo Missione Team Belgio) Mi ha chiamato per dirmi che pensava a me come suo portabandiera e inizialmente sono rimasto sorpreso e commosso allo stesso tempo. Sono stato onorato che abbiano pensato a me. significa molto per me. Portare la bandiera alla cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Parigi è enorme!“

“Condividere questo con Emma è davvero meraviglioso. Potrei sembrare piccolo accanto a lei, ma starò in punta di piedi per sventolare la bandiera così forte come fa lei. Nel 1984, Edgar-Henri Kuyper è stato l’ultimo standard belga è un grande onore poter riportare l’equitazione in primo piano, e parleremo del nostro sport che è davvero fantastico.

