Formula 1 | Biestre nega la firma con l’Alpine F1 per il 2023!

Fulmine ancora una volta al fianco della F1 alpina: il team francese, In precedenza è stato confermato che il pilota australiano Oscar Piastre l’avrebbe guidata Invece di Fernando Alonso l’anno prossimo, è stato appena smascherato dallo stesso Biastri!

Ha scritto sul suo account Twitter: “Capisco che senza il mio consenso, Alpine F1 ha rilasciato un comunicato stampa nel tardo pomeriggio di oggi che guiderò per loro l’anno prossimo.

“Questo non è vero e non ho firmato un contratto con l’Alpine per il 2023”.

Aggiunge anche per essere più chiaro: “Non andrò in macchina sulle Alpi l’anno prossimo.”

Ciò significa che Piastre e la sua dirigenza hanno iniziato a cercare e hanno sicuramente trovato un posto altrove, molto probabilmente nella McLaren F1, piuttosto che in Daniel Ricciardo.

Già questa sera c’erano molti dubbi sul fatto che il comunicato stampa dell’Alpine F1, diffuso poche ore dopo il chiarimento di Otmar Szafnauer, non citasse alcuna dichiarazione dell’australiano.

È molto probabile che i legali di Enstone abbiano confermato che l’opzione avrebbe potuto essere esercitata dopo il 1° agosto, salvo che Piastre è apparso libero di trovare posto da solo il 31 luglio a mezzanotte.

