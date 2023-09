Test – Fae Farm: un gioco agricolo accessibile a tutti

Dopo un primo progetto già ambizioso, lo studio indipendente Phoenix Labs presenta Fae Farm, una simulazione della vita contadina ispirata a numerosi titoli famosi del genere. Questo nuovo gioco è comunque molto avvincente ed è un buon punto di ingresso per i principianti.

Se questo genere esiste ormai da diversi decenni, i simulatori di vita agricola sono in aumento negli ultimi anni grazie alla scena indie che ne offre sempre di più. Phoenix Labs è uno studio canadese composto da ex sviluppatori di diverse grandi strutture (in particolare Riot Games, Bioware, Capcom e Blizzard) che si sono uniti nel 2014 per avventurarsi nell’avventura indipendente. Dopo il primo progetto chiamato Dauntless, un gioco di ruolo d’azione con un aspetto multiplayer molto ampio, lo studio presenta un’esperienza completamente diversa con Fae Farm, un gioco destinato a Switch e PC.

Se è visivamente simile a uno dei cugini di Animal Crossing, l’esperienza di gioco è molto più vicina a Stardew Valley o a un altro gioco di simulazione di vita agricola. In Fae Farm interpretiamo un personaggio di nostra creazione che sbarca sulla piccola isola di Azoria. Quest’isola paradisiaca e i suoi abitanti sono in realtà tormentati da numerosi fenomeni magici che il nostro personaggio dovrà risolvere. Lo scenario non si preoccupa della complessità, l’obiettivo è darci la libertà molto velocemente, anche se c’è una missione principale narrata con bellissime illustrazioni.

Fae Farm funziona quindi come molti altri titoli di questo genere. Ci stiamo evolvendo su questa piccola isola delle Azzorre imparando a conoscere ogni angolo durante l’avventura. Il nostro obiettivo è completare missioni o semplicemente arricchirci svolgendo varie attività come coltivare la nostra terra o estrarre minerali rari nei sotterranei. Come spesso accade, siamo soggetti allo scorrere del tempo (una giornata di gioco equivale a una ventina di minuti) oltre che alle nostre energie che limitano gli sforzi fisici che possiamo compiere in una giornata. Il gioco offre contenuti molto sostanziali, con molte possibilità di costruzione, creazione, allevamento di animali e persino un po’ di combattimenti tra mostri nei sotterranei, anche se non ti aspetti di andare troppo in profondità a questo punto.

Tutte queste possibilità vanno di pari passo con la vera personalizzazione del nostro parco giochi, dove i nostri terreni e le nostre case possono essere disposti come desideriamo e decorati utilizzando un gran numero di oggetti, modelli di pavimentazione e costruzioni. Non piacerà a tutti, ma come molti rappresentanti del genere, Fae Farm spesso richiede di partecipare ad attività ripetitive, quindi non aver paura di trascorrere del tempo raccogliendo oggetti o cercando minerali nei sotterranei con pavimenti altrettanto ripidi. Questo è un aspetto che potrebbe essere meno difficile quando si gioca con gli altri, poiché Fae Farm ti permette di invitare gli amici a giocare con noi online.

Proprio come altri titoli di questo genere, Fae Farm lascia molta libertà riguardo ai nostri progressi, ma se alcuni giochi di simulazione agricola a volte possono perderci a causa della densità delle attività e della mancanza di una direzione chiara, Fae Farm offre una missione principale che è una serie di obiettivi che ti permettono di imparare su tutti gli aspetti del gioco. Il titolo diventa quindi più accessibile, oltre a presentare una vera e propria enciclopedia che permette di conoscere velocemente tutti i materiali, i componenti e le costruzioni senza spoilerarli. Non è stato ancora scoperto. Il gioco elimina anche qualsiasi aspetto punitivo, poiché le nostre costruzioni o fattorie possono essere riconvertite in materiali con la semplice pressione di un pulsante. È anche molto facile da usare, nonostante alcuni problemi con i menu che avrebbero potuto trarre vantaggio da una maggiore praticità e che richiedono sempre alcuni minuti per rispondere sullo Switch.

Dal punto di vista visivo, il titolo offre qualcosa di molto riuscito dal punto di vista artistico, nonostante la tecnica mediocre. Fae Farm presenta una grafica bella e colorata che può piacere a grandi e piccini. Il titolo rimane bello da vedere e le collezioni sono diverse e affascinanti. Lo stesso vale per la colonna sonora, che a volte è molto discreta, ma accompagna bene l’avventura. Ci dispiace però che esista un doppiaggio molto semplice, dove i personaggi parlano solo per interiezioni, il che a volte dà fastidio perché ripetitivo ed esagerato.

Ciò è dovuto allo stile grafico che gioca sulla maggior parte dei brani o alla grazia interessante che abbiamo davanti al principale, è chiaro che Fae Farm non ha lo stesso indirizzo per gli appassionati del genere, ma questo oggetto ha un pubblico sul grande schermo. La scommessa funziona perché l’esperienza è accessibile e divertente da navigare. Nonostante questo aspetto, la nuova produzione di Phoenix Labs saprà accontentare anche i più avvezzi al genere grazie al gran numero di possibilità.

Conclusione

Dopo il suo primo gioco incentrato sul multiplayer, lo studio canadese Phoenix Labs ci presenta Fae Farm, una nuova simulazione della vita agricola in un mondo magico, disponibile esclusivamente su Switch e PC. Questa nuova produzione trae molta ispirazione da giochi come Stardew Valley. Interpretiamo un personaggio di nostra creazione che arriva sull’isola di Azorea per iniziare la vita come contadino. Tuttavia, l’isola è tormentata da fenomeni magici e il nostro personaggio deve quindi svolgere tutta una serie di compiti per dare sollievo agli abitanti di Azoria. Fae Farm mostra una grande accessibilità molto rapidamente poiché il gioco ci prende per mano pur non essendo troppo punitivo e relativamente pratico (nonostante alcuni problemi di interfaccia). Il principio del gioco non piacerà a tutti perché richiede comunque di dedicare tempo a svolgere compiti ripetitivi, ma Fae Farm offre molti contenuti e la possibilità di personalizzare le nostre terre e case. Con la sua direzione artistica amichevole, la nuova produzione di Phoenix Labs è una simulazione agricola molto divertente da giocare, oltre alla possibilità di giocare in cooperativa.

