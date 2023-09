Ci saranno le prime demo della console, del ray tracing e del DLSS

Il serissimo “Eurogamer” rivela che Nintendo ha mostrato ad alcuni sviluppatori la sua console di nuova generazione durante la Gamescom. Nintendo Switch 2 si avvicina.

Anni di voci sullo Switch Pro, che senza dubbio è diventato il Nintendo Switch Oled, e sul fatto che Nintendo Switch abbia avuto un tale successo che è difficile immaginare che Nintendo cerchi di cambiare generazione. Tuttavia, dopo quasi sette anni di servizio valido e leale, Nintendo Switch trova sempre più difficoltà a gestire il rilascio di nuovi giochi. Il lancio di una nuova generazione è sempre più atteso.

Alla Gamescom si è sentito per la prima volta l’eco di questa nuova console Eurogamer. Non c’è da stupirsi se sappiamo che Nintendo ha investito nel settore professionale dello show tedesco un sito molto ampio, un’area dedicata alle presentazioni segrete a porte chiuse. durante La stampa può provarci Super Mario Meravigliaprevisto per il 20 ottobre, gli sviluppatori hanno tenuto un incontro con Nintendo per fare una presentazione della prossima console.

Cosa abbiamo imparato da Switch 2?

Secondo gli sviluppatori intervistati da EurogamerIn sostanza, Nintendo ha fornito rendering tecnici delle nuove capacità grafiche della prossima console. Si chiama Nintendo Switch 2, ma non sappiamo nemmeno se l’azienda manterrà davvero questo concept e sceglierà questo nome.

Più precisamente, lo è Versione di nuova generazione di La leggenda di Zelda Breath of the Wild Che gli sviluppatori hanno scoperto su questo nuovo dispositivo. Questo tipo di demo è normale in questo settore e non significa questo Respiro della natura Riceverai un aggiornamento tecnico nella versione commerciale del gioco e, per confronto, Sony ha presentato la sua PlayStation 5 uomo Ragnomentre Microsoft faceva affidamento su Ingranaggi 5. I produttori generalmente si rivolgono agli sviluppatori delle loro ammiraglie, per poter evidenziare rapidamente le prestazioni delle nuove console.

il sito Cronaca dei videogiochi Indica che la demo di Unreal Engine 5 La matrice si sveglia Nintendo si è anche offerta di vendere la sua nuova console. È il motore di gioco più utilizzato al mondo da sviluppatori ed editori di terze parti. Quindi garantire la compatibilità con Unreal Engine è un passo importante nella preparazione al successo della console. Sempre in conformità con VGCLa demo includerà Raytracing E DLSS di Nvidia. Uno sviluppo logico se Nintendo si unisce ancora una volta a Nvidia.

Ciò che tutto questo ci dice soprattutto è che Nintendo ha già iniziato a rilasciare la sua nuova console. Questo tipo di demo viene fatto per convincere gli sviluppatori a ordinare i kit e preparare i loro giochi per il lancio. Sta diventando sempre più chiaro che Nintendo prevede di rilasciare una nuova generazione di console di gioco per il 2024. Secondo EurogamerIl lancio sarebbe idealmente previsto per la fine del 2024, ma Nintendo vorrebbe anticipare tale programma.

Dopo il successo di Nintendo Switch e l’emergere di altre console portatili come Steam Deck, immaginiamo che Nintendo manterrà lo stesso concetto di console ibrida per il suo nuovo dispositivo. Basandosi sullo stesso tipo di architettura ARM e Nvidia, l’azienda giapponese può offrire la piena retrocompatibilità con la prima generazione e quindi facilitare la transizione.

