Apple è disponibile sul treno per la preparazione di un MacBook con un dispositivo pieghevole da 20 pezzi e più un dispositivo pieghevole per l’iPhone. Les deux appareils ne verront cependant pas le jour avant 2025 au plus tôt. L’iPhone flessibile arriverà in primo piano, suivi du MacBook flessibile.

Après le succès rencontré par come Galaxy Z Fold 3 e Galaxy Z Flip 3 di Samsung, Apple se prepara un tour in affitto per il mercato degli smartphone pieghevoli. Cela fait déjà un bon moment que l’on entend parler d’un iPhone pieghevole per iPhone Air e per il serait équipé d’une puce M1. Dimentica, l’analista Ross Young di Display Supply Chain Consultants (DSCC) afferma che Apple prepara la tua offerta un MacBook avec un écran pieghevole.

MacBook – Credito: Apple

Ce MacBook pieghevole serait totalement différent des ordinateurs portatili actuels et du Prochain MacBook Pro 13 pouces dont la sortie est prevue pour le mois de mars. In effetti, il MacBook pieghevole non è più il combo clavier-souris. À la place, il serait composé d’un seul gigantesco écran de 20 pouces. Il ressemblerait donc plus à une grande tablette tactile qu’à un MacBook. Faisons le point sur ce que l’on sait jusqu’à presente.

Un MacBook avec un écran pliable en preparation, mais l’iPhone pliable prend du retard

Se le previsioni di Ross Young sono state corrette, non sono state sostituite da un MacBook pieghevole da 20 pezzi. Et pour cause, Ross Young aussi annoncé que l’iPhone pieghevole a été repoussé jusqu’en 2025. C’est un délai plutôt conséquent puisque l’iPhone flessibile è un’operazione di inizializzazione prevista per il 2023. D’ailleurs, lo smartphone pieghevole di Google Pixel Notepad è disponibile per le feste di fine anno.

Le MacBook pieghevoli disponibili dopo l’iPhone pieghevoli, ce qui significa qu’il pourrait arriver it 2026 o 2027, voire più tard. L’ordinario portatile d’Apple pourrait ainsi être le premier du genere à ne pas avoir de clavier fisico. Celui-ci serait remplace par un clavier virtùl affiché à l’écran. I MacBook pieghevoli versano gli accessori prendre en charge les claviers physiques externes. Il servirait ainsi de grand écran secondariaire pour alcuni utilisateurs.

Enfin, toutes ces informations sont à prendre avec des pinchetes. Apple n’a jamais ha confermato lo sviluppo dell’iPhone pieghevole e il bis come il MacBook pieghevole. Néanmoins, Ross Young è un’affermazione l’intérêt d’Apple pour les ordinateurs portatili avec écrans pieghevoli est ” una buona novella » versare le marche.

Fonte : Ubergizmo