Perché i giovani si scambiano il numero 143?

Su un servizio di messaggistica come WhatsApp o Discord, potresti aver visto strani messaggi digitali. Ecco i loro significati…

In realtà, anche se questa tendenza può sembrare nuova, tali messaggi digitali esistono già da diversi anni, ad esempio negli Stati Uniti. È possibile trovare tracce di questo numero su Internet con lo stesso significato che ha oggi dagli anni ’90 o addirittura ’80, ed è in realtà un modo per inviare un messaggio “ti amo” dall’informazione digitale. Ebbene sì, ogni numero corrisponde in realtà al numero di lettere presenti nelle parole della frase.

Ci sono anche altri articoli simili, tanti articoli su Internet che si espandono sono disponibili in tutta una lingua numerica “allo stesso tempo” in base ai chiffres contemporaneamente come 666 con un significante “tranquillité” o 687 con un significante “je Scusa.” Se guardiamo un po’ oltre, arriviamo a Articolo di un utente di Internet E dopo… niente più. O non del tutto, ma torneremo su questo…

Ciò che è certo, invece, è il significato degli altri numeri elencati attorno al numero 143, che provengono tutti più o meno dallo stesso periodo: gli anni ’90, e questo è ad esempio il caso di 1543 per “Ti amo ancora” o 1437 per “Ti amo per sempre”.

Ma da dove vengono questi altri simboli citati nell’articolo del netizen e affrontati in seguito? Bene, in realtà sono numeri angelici. Un concetto esoterico vicino alla numerologia che in realtà tende ad attribuirgli un certo significato (es. calma per 666). Ciò che caratterizza il numero in questo modo è l’idea che ritorna costantemente nella vita di qualcuno e quindi ha una sorta di significato esoterico.

Per definizione, non invieremo un numero su WhatsApp o Discord, perché dovrebbe apparire accidentalmente intorno alla persona, come un messaggio divino.

Soprattutto, i numeri sono una pratica limitata a un gruppo con determinate convinzioni, ed è lungi dall’essere una pratica diffusa tra la Generazione Z. Quindi non rischiare di ricevere presto un messaggio con il numero 687 come scusa. D’altra parte, è del tutto possibile ricevere un messaggio con il numero 143.

