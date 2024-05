Melinda Gates ha lasciato l’organizzazione benefica fondata con l’ex marito, Bill Gates

L’ex cofondatrice di Microsoft ha annunciato che lascerà l’organizzazione impegnata nella salute e nella riduzione della povertà il 7 giugno.

Melinda Gates, a capo di una delle associazioni di beneficenza più influenti al mondo, ha annunciato lunedì che lascerà l’organizzazione che ha fondato con il suo ex marito, Bill Gates.

L’annuncio della povertà di Melinda Gates verrà fatto il 7 giugno.

La Fondazione è uno dei principali donatori dell’Organizzazione Mondiale della Sanità e ha un’influenza significativa sulle politiche nei paesi in via di sviluppo, soprattutto nei settori della sanità e dell’istruzione.

Il suo lavoro ha permesso, tra le altre cose, di ridurre le morti legate alla malaria e ad altre malattie infettive.

Bill e Melinda Gates hanno annunciato il divorzio nel maggio 2021, dopo 27 anni di matrimonio. Rimarrebbero co-presidenti dell’organizzazione, disse all’epoca la fondazione.

“È giunto il momento per me di imbarcarmi nel prossimo capitolo della mia filantropia”, ha spiegato la signora Gates, aggiungendo che riceverà 12,5 miliardi di dollari per impegnarsi “con le donne e le famiglie”.