Samsung Galaxy F55: smartphone Android di fascia media con retro in pelle per il mercato indiano

Alcuni Galassia M55 I possessori di M55 potrebbero presto prendere in considerazione un ripensamento, come una versione dello stesso dispositivo con un design più elegante incidente Dal lato posteriore sarà in preparazione.

Questo potrebbe essere l'argomento di un nuovo tweet un po' oscuro di Evan Blass “SGF55“, che è un'abbreviazione che può essere facilmente tradotta in “Samsung”.Un'abbreviazione che può essere facilmente tradotta in “Samsung Galassia F55“.

Se è così, si tratta di un dispositivo con tripla fotocamera posteriore e un pannello posteriore che, sebbene piuttosto unico tra gli smartphone della serie Galaxy con le sue sottili cuciture su uno sfondo in pelle arancione o nera, è già familiare nella forma del nuovo telefono. C55.

“F55” ha anche un numero di modello molto simile: SM-E556BChe è apparso anche su Geekbench come un prossimo smartphone dotato del processore Snapdragon 7 prima generazione 8 GB di RAM e uno schermo Androide 14-SOC.

Indipendentemente da questa nuova tendenza Gamma media Secondo quanto riferito, Samsung sta tornando in India, anche se con un look aggiornato che potrebbe essere un gradito cambiamento in un mare di dispositivi di vetro a un prezzo convenienteAmbiente 29.999 INR (Ambiente $ 360).