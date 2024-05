Anthropic, sostenuta da Google, lancia il chatbot Claude in Europa

La startup AI Anthropic, sostenuta da Google (Alphabet) e Amazon.com, ha dichiarato che lancerà martedì il suo innovativo chatbot Claude in tutta Europa.

Perché è importante

Claude di Anthropic è un concorrente diretto di ChatGPT di OpenAI, supportato da Microsoft, il chatbot che ha battuto i record raggiungendo 100 milioni di utenti attivi mensili solo due mesi dopo il suo lancio.

Sebbene il chatbot Claude fosse già disponibile gratuitamente online in diversi paesi, questa è la prima volta che viene reso disponibile via web e iPhone in tutta l’UE, così come in alcuni paesi europei al di fuori dell’UE come Svizzera e Svizzera. Islanda.

Anche i clienti aziendali europei avranno accesso all’offerta CloudTeam, che costerà 28 euro (30,21 dollari) al mese IVA esclusa.

Contesto

Anthropic è stato creato dagli ex dirigenti di OpenAI e fratelli Dario e Daniela Amodei.

All’inizio di questo mese, l’azienda è entrata nella corsa per conquistare le aziende lanciando una versione del suo chatbot destinata alle aziende. La mossa potrebbe metterla in concorrenza con i suoi sostenitori, Amazon e Google, che vogliono anche catturare la spesa aziendale sull’intelligenza artificiale.

Citazione principale

“Milioni di persone in tutto il mondo stanno già utilizzando il Cloud per accelerare i processi scientifici, migliorare il servizio clienti o perfezionare la propria scrittura”, ha affermato Dario Amodei, CEO. “Non vedo l’ora di vedere con cosa creeranno le persone e le aziende in tutta Europa Nuvola.” E co-fondatore di Anthropic. ($1 = 0,9270 euro) (Segnalazione di Martin Coulter; Montaggio di Jamie Freed)