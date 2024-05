Aggiornamento 29.4: Le sorprendenti invenzioni del Dr. Boom, cambiamenti di equilibrio, Inaspettati, Arena… – Hearthstone

Domani verrà pubblicato l’aggiornamento 29.4 Heartstone. Questo porta con sé le incredibili invenzioni del Dr. Boom, il mini set di L’Atelier des Méstifiques, due cambiamenti di equilibrio, i preparativi per la prossima stagione di Unexpected, una nuova stagione di Arena e un nuovo evento. Puoi trovare tutti i dettagli nelle note complete sulla patch di seguito.

L’aggiornamento 29.4, che sarà disponibile domani, ti offre il nuovo fantastico mini set delle straordinarie invenzioni del Dr. Boom e molto altro ancora!

Nuove e incredibili invenzioni!

Il dottor Boom è stanco di vedere Mystifix attirare tutta l’attenzione. Determinato a dimostrare al mondo di essere il più grande inventore di Azeroth, ha segretamente sviluppato qualcosa di terribile, qualcosa di gigantesco, qualcosa di incredibile!

Le Straordinarie Invenzioni del Dr. Baum è un piccolo set contenente 38 nuove carte. Ottienili nei pacchetti Mystifix Workshop o in un mini set completo di 72 carte*. La versione normale è disponibile per € 14,99 o 2000 oro. Il mini set Gold Edition può essere acquistato per 69,99 € o 10.000 monete d’oro. Il leggendario maggiordomo di diamanti Dorian il burattinaio arriva come extra con la Gold Edition! Scopri tutte le nuove carte delle Incredibili Invenzioni del Dr. Piccolo Boom in arrivo Catalogo a schede.

* 4 carte leggendarie, 1 carta epica (x2), 17 carte rare (x2) e 16 carte comuni (x2).

Un enorme divertimento ti aspetta!

Il mini set delle incredibili invenzioni del Dr. Boom introduce la nuova gigantificazione delle parole chiave! È l’esatto opposto della miniaturizzazione. Ogni volta che giochi una carta con Gigantificazione, ne ottieni una versione 8/8 con 8 cristalli di mana in mano. È enorme!

Il saldo cambia per Heartstone

Commento del team di sviluppo: sì Ultimo aggiornamento del saldo, che ha apportato oltre 35 modifiche pensate per raggiungere gli obiettivi che ci eravamo prefissati, ha cambiato leggermente le cose in modalità Standard. Con così tanti cambiamenti, abbiamo pianificato un ulteriore aggiornamento per regolare il bilanciamento e recuperare il ritardo con le nuove carte dominanti che hanno rapidamente preso il sopravvento. Il regolare aggiornamento hotfix arriverà poco dopo questo, una volta che avrai avuto il tempo di familiarizzare con le nuove carte del miniset e il nuovo meta.

Bran, un minatore delle profondità

in precedenza: [6 cristaux de mana].

Ora : [8 cristaux de mana].

non questo!

in precedenza: [3 cristaux de mana].

Ora : [4 cristaux de mana].

Nuova stagione della modalità Inaspettato: Torneo Mystifix

La modalità Inaspettata ritorna con una grande stagione a giugno: Heroism of Mystifix! Durante questa stagione, potrai assumere il ruolo di nuove eroine ed eroi con i relativi mazzi, poteri eroici e abilità passive uniche.

Ogni eroe o eroina diventa disponibile quando hai la carta leggendaria che gli corrisponde (ovvero la prima carta che porta il nome del personaggio, ad eccezione di Illidan, che si sblocca utilizzando la carta trasformazione del personaggio).

Mystifix Heroism conterrà 19 personaggi al momento del lancio:

Illidan Hairlorig* ;

Al-Akir, Signore dei Venti*;

Principe del Male Ravam*;

Jenkins Leroy* ;

Caelthas ut Soleil** ;

Grazie**;

Nozdormu;

Perché il re?

Zerella.

Newwell il pirata;

Sir Finlay Margleton;

Roy Crash;

Guardia forestale dell’Omo;

dottor Boom;

Zolgin;

Capricci spoiler;

Crusca Barbabronzea;

Totem di Giove runico;

Arvos

Tieni gli occhi aperti per saperne di più mentre ci avviciniamo all’inaspettata data di uscita di giugno della stagione!

*Questi personaggi si sbloccano utilizzando le carte del set base e saranno quindi automaticamente disponibili all’inizio della stagione.

**Queste due carte erano ricompense di accesso gratuite nelle precedenti espansioni. Se non ce l’hai, C’Thun verrà sbloccato dalla schermata di sblocco del pacchetto utilizzando il pacchetto Sussurri degli Dei Antichi. Kael’thas si sblocca allo stesso modo, ma con il pacchetto Ceneri delle Terre Esterne.

Aggiornamenti sull’arena

Il 14 maggio, tutte le attuali serie di Arena finiranno e inizierà una nuova stagione di Arena. Le regole e la selezione dell’arena non cambieranno, tranne per il fatto che le carte provengono dalle Incredibili Invenzioni del Dr. Sarà disponibile il MiniBoom. Tuttavia, gli effetti di creazione e scoperta casuali verranno estratti solo da Ceneri delle Terre Esterne e dai set successivi.

Evento di gioco: Dr. Il vicolo dei giocattoli dispettosi di Boom

Inutile dire che le invenzioni del Dr. Boom sono incredibili, ma un paio di esse… lo sono ancora di più. Dal 21 maggio all’11 giugno, completa le missioni dell’evento per guadagnare punti esperienza dell’evento nel percorso delle ricompense dell’evento speciale. Completa il percorso delle ricompense per ottenere 6 pacchetti Mystifix’s Workshop e la skin dell’eroe Thunder Monkey per la classe Shaman.

Correzioni e miglioramenti