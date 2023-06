T-shirt a 2 euro: qual è il segreto del brand preferito di Shein dai giovani?

Per raggiungere questo obiettivo, la ONG ha invitato gli investigatori locali. Quest’ultimo ha visitato 17 delle oltre 1.000 “fabbriche” che producono la merce e le ha descritte così: “Diverse officine informali senza uscite di emergenza e finestre coperte, condizioni di sicurezza con conseguenze disastrose in caso di incendio. Gli operai, che provengono dalle province più povere del Paese, lavorano dalle 11 alle 12 ore al giorno, con un solo giorno libero al mese, più di 75 ore alla settimana.“

“Questi programmi non sono solo contro il codice di condotta di Shen, ma anche contro la legge cinese. Lavorando per due, senza contratto, straordinari o lavoro a cottimo, i dipendenti possono guadagnare fino a 10.000 yuan. (1.300 euro, ndr) nei mesi buoniPublic Eye aggiunge ulteriormente nel suo rapporto.

I nostri colleghi giornali il mondoparlare di “Tanti piccoli laboratori“Nella città di Canton. Per quanto riguarda gli scorci dei lavoratori, la maggior parte saranno immigrati tra i 18 e i 20 anni. non sarebbe insoddisfatto del loro destino, perché queste condizioni sono simili Per quello che offrono altri marchi e l’azienda cinese non è l’unica azienda che beneficia di questo sistema operativo.

E se il ritmo è molto sostenuto tra i subappaltatori, l’erba non è più verde nello stesso Shein. Nell’enorme hub logistico di Guangzhou, le 10.000 persone che vi lavorano vivono sulla stessa barca. “Il sito funziona 24 ore al giorno, 7 giorni alla settimana, e per mantenere quel ritmo, i lavoratori generalmente devono lavorare 12 ore al giorno, da 24 a 28 giorni al mese.Denuncia inoltre il rapporto dell’opinione pubblica, tutto questo in modo che i nostri pacchi arrivino il più rapidamente possibile.

L’era della totale impunità è finita

L’intera situazione è radicata nel modo in cui operano i marchi di abbigliamento, e non solo Shein. Ma questo potrebbe cambiare molto rapidamente.

Giovedì 1 giugno il Parlamento europeo ha votato (366 voti contro 225) a favore di un inasprimento delle direttive europee sul “dovere di vigilanza” delle imprese. L’eurodeputato Raphaël Glucksmann lo ha avuto come cavallo di battaglia. Su Instagram parla di “Storica vittoria“.

“Oggi abbiamo adottato la legislazione dell’UE sul dovere di diligenza che rende le multinazionali responsabili della distruzione dell’ambiente e delle violazioni dei diritti umani nella loro catena del valore.Gusto francese.





“L’era della totale impunità è finitaAggiunge.

Concretamente, se si scopre che i brand non rispettano le regole, si espongono a sanzioni come multe fino al 5% del fatturato, “name and shaw” (la pratica di diffamare una persona o un’azienda che ha fatto qualcosa che non va), risarcimento alle vittime…

Resta da vedere come cambierà davvero questa misura nel futuro a medio e lungo termine.

Missione: “Rendere la bellezza e la moda a portata di mano”

Come accennato in precedenza, il pubblico principale di Shein è la fascia di età 15-24 anni, ma la società afferma:La nostra missione è rendere la bellezza della moda accessibile a tutti, con una vasta gamma di prodotti di moda, bellezza e lifestyle per consumatori di tutte le età.“

Quindi, per sedurre i più giovani, entra in gioco un potente alleato: i social e soprattutto TikTok. Il social network cinese è molto utilizzato dalle giovani generazioni e Xi En lo capisce molto bene. Attraverso collaborazioni con influencer, l’abbigliamento di Shein è ovunque. #Shein ha 60 miliardi (!) di visualizzazioni sull’app cinese ed è stato utilizzato in 8,4 milioni di post su Instagram.

La forza del marchio è che è riuscito a diventare di moda tra i giovani attraverso il suo lancio tendenze, Video ripetuti e simulati da migliaia di netizen. In questo caso, lo schema è spesso lo stesso: vediamo persone, per lo più giovani donne, che aprono i bouquet di Shein proprio davanti alla telecamera e poi si mostrano nei loro nuovi abiti. Il successo è colossale. Questi video a volte vengono visualizzati milioni di volte.







“I nostri clienti sono i nostri più grandi fan. Condividendo l’esperienza di Shein con gli amici, siamo stati in grado di far crescere organicamente la rete di consumatori di Shein.Benvenuti nel marchio.

“Crediamo di conoscere le esigenze dei nostri clienti e di poter offrire loro una gamma impareggiabile di prodotti per tutte le occasioni con un’ottima esperienza di acquisto online.Shine aggiunge.

E questa “selezione impareggiabile di prodotti” è ineguagliata dalla concorrenza. Ogni giorno, sulla piattaforma online vengono presentati da 6.000 a 10.000 nuovi prodotti, informano i nostri colleghi di Le Monde.

Un vero rullo compressore pronto a eliminare tutto sul suo cammino e danni collaterali ben peggiori.

piccolo extra L’industria tessile è una delle industrie più inquinanti

Se l’abbigliamento è un bisogno fondamentale, il suo costo è molto più alto del suo valore di mercato. Nell’aria e negli oceani, i nostri vestiti se ne vanno effetto trascurabile.

L’industria tessile produce annualmente 4 miliardi di tonnellate di anidride carbonica equivalente. Nel 2050, se le attuali tendenze di consumo continueranno, il settore tessile emetterà il 26% delle emissioni globali di gas serra.

Un altro problema: la produzione di materiali per la manifattura. Tra i più usati c’è il poliestere. Questa fibra sintetica è prodotta principalmente (70%) dal… petrolio. Oltre ad essere contaminati durante la produzione, i nostri vestiti continuano a essere venduti una volta venduti. Ad ogni lavaggio, le microfibre di plastica vengono rilasciate dagli ingredienti sintetici e finiscono negli oceani. Pertanto, si stima che ogni anno vengano rilasciate in natura 240.000 tonnellate di microplastiche. Equivalente a… 24 miliardi di bottiglie di plastica.

2700 litri di acqua per una camicia

Altro ingrediente primario: il cotone. E se la coltivazione di questo fiore non dipende dal petrolio (a parte le macchine agricole), è comunque molto energivora.

In primo luogo, per poter produrre cotone in quantità sufficienti, è necessario irrorarlo con pesticidi per proteggerlo e, in alcuni casi, per rafforzare il fiore, anche se ciò significa terraformare il terreno. Il cotone è anche la principale coltura che consuma pesticidi al mondo.

Ci vuole anche una grande quantità di acqua per raggiungere questi scopi. La stima più diffusa è che per produrre una camicia siano necessari 2.700 litri di acqua. Ciò corrisponde a fare il bagno 70 volte.

