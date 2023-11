La scomparsa del piccolo Emil: il capo villaggio esprime la sua “paura” e confida la vicenda dei residenti

“Questa terza grande porta non è stata ancora chiusa“, ha ammesso alla BFM una fonte vicina alla vicenda che spiega: “Per chiudere la porta, hai bisogno di una serie di indizi. Raccogliamo indicatori che vanno in una direzione o nell’altra e, se questi indicatori sono negativi e la probabilità diminuisce, finiamo per chiudere la porta. Ma a volte le porte restano aperte per molto tempo, anche dopo la chiusura del dossier.“

I genitori di Emile hanno regalato a France 2 due nuove foto inedite del ragazzino ©France 2

Alle 13,15 di France 2, sabato 18 novembre, il sindaco di Vernet, François Balec, ha confermato davanti a Laurent Delaus la sua condanna in seguito a questo caso. Anche il sindaco ha dovuto rispondere alle domande degli investigatori in quanto potenziale sospettato, come tutti gli abitanti del villaggio. “Ci conosciamo. Sappiamo che la gente non farebbe una cosa del genere, ma gli inquirenti non hanno preconcetti“, stima l’uomo che ha servito come sindaco della città per 46 anni.”Questo sicuramente non è qualcuno del villaggio. Questo è certo“, Lui dice. “Non ho nemmeno il minimo dubbio che qualcuno avrebbe fatto una cosa del genere. È come una famiglia. Ci conosciamo ancora. Sono sindaco da abbastanza tempo. Conosco i miei elettori. Ecco, ti parlo dal profondo del mio cuore, dal profondo dei miei pensieri“, insiste François Baleck.

Anche il sindaco Vernet ha espresso i suoi dubbi su questa misteriosa scomparsa. “Ho ancora questa apprensione: e se non lo trovassimo? Ciò significa che il villaggio dovrà convivere con questa situazione, e sarà difficile. “Non vedo l’ora di sapere cosa è successo, ci libererà. Solleverà questo peso sulle nostre menti e sui nostri cuori.”“, conclude emozionato il sindaco.