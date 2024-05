Ciclismo. La Vuelta Femenina – Tappa 8 con un risultato strepitoso? Traccia

Punteggio finale e tappa regina! Tour per donne da Carrefour.es Questa domenica si concluderà in bellezza con l’ottava ed ultima giornata in alta montagna. Un percorso breve – solo 89 km – ma difficile con due salite di prim’ordine: l’inizio di Puerto de la Morquera (9,1 km al 6,8%), prima del giudice di pace finale in vetta alla salita Valdeschi (12,8 km al 4,8%). Quindi è ancora possibile determinare la classifica generale in questa serie di passaggi, anche se è difficile da immaginare Demi Fullering (SD Worx – Protime) spaccheranno questo campo in quanto saranno chiaramente favoriti per una seconda vittoria. Le donne olandesi devono ancora stare attente a Evita la musica (FDJ-SUEZ) con piena fiducia dopo averla picchiata venerdì. In caso di un’altra prestazione impressionante, la francese potrebbe quasi unirsi alla battaglia per il podio finale, anche se Eliseo Lungo Borghini (viaggio a Liddell), Regana Marco (Visma Team | Noleggio Bici) et al Giulietta Labus (Team dsm-firmenich PostNL) Partono con un buon inizio.

Video – Marianne Vos ha vinto la settima tappa!

ð ̃1⁄4 ð TM ð TM‹ ð̃1⁄4 ð ̃1⁄4 ð TM ð TM€ 🠆�’� Record: @Marianne_Voss – @visma_lab_women Quest’anno ha ottenuto la sua seconda vittoria di tappa e la quarta vittoria di tappa in assoluto #LaVueltaFemeninastabilendo un nuovo record per il maggior numero di vittorie di tappa! 🆕🚀 Nuovo record! Sai… pic.twitter.com/cLnyC4dDXi — La Vuelta Femenina da Carrefour.es (@LaVueltaFem) 4 maggio 2024

Profilo per l’ottava fase:

– domenica 5 maggio – Passaggio 8 : Distrito Telefonca – Valdeski / 89 km (partenza effettiva ore 11:01 – arrivo ore 13:30 circa)

Vuelta Espana Femenina di Carrefour.es – Classifica generale provvisoria dopo la tappa 7