Quali sono i benefici delle zanzare?

Cosa c’è di più insopportabile delle zanzare che fischiano nelle nostre orecchie nel cuore di una notte estiva? Una puntura di zanzara che non smette di prudere? È difficile da dire. Ma una cosa è molto certa. A nessuno piacciono le zanzare. Tanto più che l’insetto infernale è anche vettore di malattie. Ad esempio, la zanzara tigre può trasmettere l’infezione Virus ZikaVirus ZikaIL Febbre dengueFebbre dengue dov’è il ChikungunyaChikungunya. Milioni di persone ne sono colpite ogni anno in tutto il mondo. E sempre di più nel contesto del riscaldamento globale e dell’intensificazione del commercio e del turismo.

La prima zanzara geneticamente modificata d’America vola

Così alcuni scienziati si imbarcarono in una corsa un po’ folle. Sperano in un cambiamento GeneticoGenetico Zanzare portatrici di malattie – Delle oltre 3.000 specie di zanzare, solo circa 200 mordono gli esseri umani per sterilizzare i maschi. Obiettivo: esaurimento delle specie. Più di vent’anni fa, un biologo stimò che l’eliminazione di 30 specie di zanzare avrebbe salvato un milione di vite in tutto il mondo. Il tutto senza incidere in modo significativo sulla diversità genetica delle zanzare.

Il ruolo delle zanzare negli ecosistemi

Il problema è che anche le zanzare svolgono un ruolo nel nostro ambiente. Innanzitutto perché forma – lui stesso o le sue larve – il frantoioConchigliaConchiglia Molti altri animali. Dagli uccelli a AnfibiAnfibi passando accanto ai pipistrelli, libellulalibellulaIL RagniRagni o anche PesciPesci. E’ ben noto.

Ciò che potrebbe essere meno ovvio è che le zanzare sono anche impollinatrici. Si nutre principalmente di nettare dei fiori. Corso TemaTema Potrebbero non essere importanti quanto le api o le farfalle. I ricercatori non hanno mai lavorato su questa domanda. Ma comunque. Lo sanno nelle regioni Polo NordPolo NordAd esempio, le zanzare sono particolarmente preziose per la sopravvivenza di alcune piante.

Infine, viene consumato dalle zanzare, in particolare allo stato larvale MicrorganismiMicrorganismi Che è nell’acqua. Così come i resti di altri insetti. Il loro modo di dare il proprio contributo alla costruzione di un corso BiomassaBiomassaIL CarboneCarbone E ilazotoazoto. Alcune larve possono aiutare a filtrare ed evitare l’acqua EutrofizzazioneEutrofizzazione Ambienti che possono portare alla riproduzione dannosa delle piante acquatiche.

Ambiente con o senza zanzare?

Tuttavia, tieni presente che le zanzare non sono le uniche a svolgere questo ruolo. Pertanto, gli scienziati stimano che la loro scomparsa lascerà sicuramente spazio ad altri insetti. Poiché non esiste un predatore che si nutra esclusivamente di zanzare… occorre comunque cautela perché attualmente non esiste uno studio serio che guardi al reale impatto che la scomparsa delle zanzare potrebbe avere nel mondo. sistema ambientalesistema ambientale.

Per evitare il rischio di provocare un difetto di cui gli stessi scienziati non sono ancora a conoscenza, è senza dubbio meglio trovare il modo di proteggersi dalle zanzare piuttosto che cercare di eliminarle. Per questo, le raccomandazioni sono semplici. Riduzione dei punti acqua. Perché lì le femmine vengono a deporre le uova. Ricorda, sono le femmine fecondate che mordono. Un’altra opzione: rendi il tuo giardino attraente per i predatori di zanzare. Ad esempio, posizionando cassette nido per rondini o uccelli un pipistrelloun pipistrello.