Il grande test per i marchi: è difficile trovare le migliori polpette al sugo (confronto)

Un nuovo episodio della serie di test sui consumatori. Ricordiamo che ogni settimana testiamo i prodotti in vendita nelle sei principali catene di supermercati (Delhaize, Colruyt, Aldi, Lidl, Intermarché e Carrefour) confrontando le marche principali con le marche “bianche” o dei distributori. Il punteggio finale per ciascun prodotto è suddiviso in venti punti: 2,5 punti per l’aspetto del packaging, l’aspetto del prodotto, il valore nutrizionale e la facilità di lettura dell’etichetta, e 5 punti per il gusto e il rapporto qualità. Questa settimana abbiamo provato le polpette al sugo di pomodoro. Per tua informazione, non siamo riusciti a trovarne nessuno ad Aldi e Intermarché.

Il grande test per i marchi: troppe ricette identiche…e media per le puree in polvere (confronto)

Lato dell’imballaggio: Abbiamo scelto la formula nella nuova sezione per questo test. Quindi niente barattoli o cibi surgelati. Per Colruyt abbiamo ricevuto un pacchetto molto semplice ma dalla macelleria. In termini di freschezza, questo è rassicurante. Inoltre il contenitore va direttamente nel forno. pratico. Per Delhaize e Lidl non avrebbe potuto essere più semplice, molto semplice. Vassoio di plastica, logo piccolo e basta. Non possiamo dire che attiri l’occhio nel suo raggio. Per Carrefour, invece, è stato esattamente il contrario, con un vassoio ben ombreggiato da un imballaggio in cartone e una bella immagine. Un piccolo extra: il piatto viene venduto con purea.

La grande prova per i marchi: per il cioccolato la Nutella base è stata superata da diverse versioni! (confronto)

Aspetto del prodotto: Abbiamo adorato la lozione venduta da Colruyt. Era generoso nella carne e nella salsa e l’aroma ti faceva venire voglia di assaggiarlo davvero. Per il Delhaize, la salsa era troppo liquida e le polpette erano un po’ succinte… e al Lidl non erano migliori. Quanto al Carrefour, era più gourmet e attento al livello della salsa, e più generoso con le polpette.

Valore nutrizionale : Nutri-Score C per Carrefour e Colruyt, B per Delhaize e Lidl.

Etichetta di facile lettura: Per Colruyt non è stato un gran segno. Molto piccolo e anch’esso situato in fondo alle scale. È difficile vederlo chiaramente senza metterlo ovunque. Per Delhaize era quasi illeggibile, e lo stesso per Lidl, anche se era un po’ meglio. D’altro canto, Carrefour si sta comportando molto meglio degli altri.

La grande prova dei marchi: alcune referenze e successi dei pancake brasiliani (confronto)

Gusto: Iniziamo con Colruyt. Non siamo rimasti delusi da questa configurazione. Il sapore delle polpette era molto buono e, cosa più importante, il sugo non era troppo acido, come nel caso della salsa di pomodoro già pronta. Per Delhaize, lo abbiamo trovato davvero pessimo. La carne non aveva sapore e la salsa era molto acida e acquosa. Da parte di Lidl la salsa era migliore, meno acida e più saporita, ma le polpette non erano buone ed erano pochissime. Infine, Carrefour ha alzato un po’ l’asticella piazzandosi subito dietro Colruyt. Era molto più industriale, ma la carne era davvero buona. La salsa era un po’ deludente.

Valore del denaro: Ecco i prezzi in ordine per una porzione per due persone: Colruyt (9,63 euro), Carrefour (4,85 euro), Delhaize (3,99 euro) e Lidl (3,49 euro).

Il nostro grande test consumatore della settimana sui vol-au-vent in barattolo: non molto gustoso ma a volte sorprendente