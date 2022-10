Esplosione in una miniera di carbone in Turchia: 28 morti, decine di lavoratori bloccati

I soccorritori stanno cercando di salvare dozzine di minatori ancora intrappolati sottoterra dopo che l’esplosione in una miniera di carbone ha provocato almeno 28 morti e 28 feriti nel nord-ovest della Turchia, dove sabato si sta dirigendo il presidente Recep Tayyip Erdogan. Ok Erdogan.

“Ci auguriamo che la perdita di vite umane non sia maggiore e che i nostri minatori siano salvatiIl signor Erdogan ha voluto in un tweet pubblicato venerdì sera.

L’esplosione è avvenuta venerdì alle 18:15 ora locale (15:15 GMT) in una miniera nella città costiera di Amasra, sul Mar Nero, uccidendo 28 persone, secondo un nuovo rapporto pubblicato dal sito web. Il ministro della Salute turco Fahrettin Koca ha dichiarato su Twitter che 11 persone uscite dalla miniera stanno ricevendo cure in ospedale.

“Siamo davvero davanti a un quadro triste”

Le squadre di soccorso stavano lavorando duramente cercando di salvare decine di lavoratori intrappolati nei tunnel a 300 e 350 metri sotto il livello del mare. Secondo il ministro dell’Interno turco Suleyman Soylu, sarebbero 49 intrappolati sottoterra tra i 110 minatori che erano lì in quel momento. dall’esplosione.

“Siamo davvero davanti a un quadro triste”, ha descritto il sig. Soylu, che si è recato urgentemente sul luogo della tragedia accompagnato dal ministro dell’Energia turco Fatih Donmez. “Secondo le prime osservazioni, si tratta di un’esplosione di gas”, ha spiegato il signor Dunmes. In un primo momento, Avada, l’autorità statale turca per la gestione dei disastri, ha twittato che il trasformatore difettoso era la causa dell’esplosione, prima di ritrattare e spiegare che il gas metano si era acceso per “motivi sconosciuti”.

Molti incidenti sul lavoro

Le immagini trasmesse dai media turchi dall’ingresso della miniera hanno mostrato i familiari dei minatori bloccati, molti dei quali piangevano, mentre i soccorritori fornivano ossigeno ai lavoratori che lasciavano la miniera e li trasportavano negli ospedali più vicini.

“Non so cosa sia successo”, ha detto all’agenzia Anadolu un minatore che è riuscito ad uscire dalle gallerie illeso con i suoi mezzi. “C’è stata una pressione improvvisa e non ho potuto vedere nulla”. Poiché l’esplosione è avvenuta poco prima del tramonto, l’oscurità ha rallentato le operazioni di soccorso. “Quasi la metà dei lavoratori è stata evacuata. La maggior parte di loro sta bene, ma ci sono anche feriti gravi”, ha detto il sindaco di Amasra Rikkai Cakir all’emittente privata turca NTV.

Secondo il governatore locale, una squadra di oltre 70 persone è riuscita a raggiungere un punto nel pozzo a una profondità di 250 metri. Non è chiaro se i soccorritori possano avvicinarsi ai lavoratori intrappolati. La Procura locale ha aperto un’indagine sull’incidente.

Gli infortuni sul lavoro sono frequenti in Turchia, dove il forte sviluppo economico dell’ultimo decennio va a scapito delle norme di sicurezza, soprattutto nel settore edile e minerario.

Lo stato ne era brutalmente consapevole durante un incidente nel 2014 a Soma, nella parte occidentale del Paese, in cui 301 minatori sono rimasti uccisi in una miniera di carbone dopo che un’esplosione e un incendio hanno provocato il crollo di un pozzo. I tribunali turchi hanno emesso pene detentive fino a 22 anni e sei mesi nei confronti di cinque funzionari minerari, che sono stati giudicati colpevoli di negligenza.