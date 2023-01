Lascia sola la figlia di 4 anni per “andare via per la sera”, la bimba cade dal terzo piano dell’appartamento

La scena è avvenuta intorno alle 5 di sabato 21 gennaio a domenica 22 gennaio 2023. Un passante ha allertato i vigili del fuoco: una bambina di 4 anni in pigiama era stata appena trovata e ferita sul marciapiede, in fondo a un edificio a Blois, spiega La Nouvelle Republique.





di video

Ferita al fegato e al polmone e con una frattura alla mascella inferiore, è stata portata in ospedale ma la sua vita non era in pericolo.

Come poteva finire lì? La polizia ha immediatamente chiamato la porta dell’appartamento e l’ha trovata vuota. Secondo il procuratore, la madre della ragazza, che aveva anche un figlio di quattro mesi, avrebbe salutato il bambino dalla vicina e avrebbe lasciato la figlia a dormire da sola, “per andarsene per la sera”. Durante la notte la bambina apriva la finestra della sua stanza per cercare sua madre e poi cadeva.

La madre è stata presto presa in custodia dalla polizia, e poi rilasciata alla fine della domenica pomeriggio, per continuare le indagini iniziali. Il 5 gennaio ha sporto denuncia alla polizia per atti di violenza domestica risalenti al maggio 2022 contro il marito e da allora è stata ospitata da un’associazione di aiuto alle donne in difficoltà. Anche il padre del bimbo di 4 mesi è stato arrestato e poi rilasciato.