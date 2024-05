Regno Unito: i conservatori subiscono pesanti perdite alle elezioni locali

Se le elezioni locali previste per giovedì 2 maggio in Inghilterra sono un termometro a pochi mesi dalle prossime elezioni legislative, allora i conservatori hanno motivo di preoccuparsi. Si sta preparando una tempesta durante l’imminente ristrutturazione di Westminster. Mentre i risultati sono stati annunciati in 69 dei 107 comuni candidati alle elezioni quest’anno, il partito al governo ha già perso 212 seggi, mentre l’opposizione laburista ha guadagnato 138 seggi, secondo un conteggio del Guardian.

Questo sondaggio indica il declino del partito dal 2021, quando questi seggi sono stati messi ai voti per l’ultima volta e quando la popolarità post-pandemia di Boris Johnson era al suo apice. Tra i risultati degni di nota, il partito laburista ha vinto nella municipalità di York, nel cortile di casa del primo ministro Rishi Sunak, dove si trova il suo collegio elettorale. L’opposizione ha guadagnato seggi nel nord pro-Brexit e nelle zone rurali più ricche del sud del paese.

L’estrema destra lo sta inseguendo

I conservatori lamentano anche la sconfitta nel collegio elettorale di Blackpool, dove si è tenuta una sessione legislativa parziale in seguito alle dimissioni del deputato conservatore uscente in mezzo a uno scandalo di lobbying. In questa città operaia nel nord dell’Inghilterra, i laburisti hanno vinto con un ampio margine pari al 58,9% dei voti. Cosa ancora più preoccupante per i conservatori, il loro candidato è seguito da vicino dal partito di estrema destra riformista britannico, la cui retorica anti-immigrazione fa appello a coloro che sono disillusi dalle politiche di Rishi Sunak a Downing Street.

L’unico conforto per il Primo Ministro è che il suo partito manterrà la città di Tees Valley, nel nord-est dell’Inghilterra, dove Ben Houchen, la giovane speranza dei Tory, ha vinto con una valanga di voti nel 2021. Se i Tory perdono quel voto, e Rishi Sunak si espone a una ribellione alla Camera dei Comuni che potrebbe spingerlo a indire le elezioni legislative a luglio, invece che per il prossimo autunno.

Altri risultati attesi

Altri risultati chiave dovranno ancora essere annunciati nella giornata di sabato, tra cui l’elezione del sindaco di Londra e nelle West Midlands (Birmingham e Coventry).

Ma i laburisti, che hanno 20 punti di vantaggio nelle intenzioni di voto a Westminster, non hanno aspettato di indire le elezioni generali. “Un messaggio diretto è stato inviato al Primo Ministro. Il leader dell’opposizione laburista Keir Starmer ha detto: ‘Siamo stufi dei vostri arretramenti, del vostro caos e delle vostre divisioni, e vogliamo il cambiamento.’ Il Primo Ministro ha risposto direttamente che ‘c’è ancora molto’ venire.’