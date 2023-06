© Il trucco infallibile per mantenere la casa fresca quest’estate è senza aria condizionata

Mostra riepilogo

Nascondi riepilogo



a causa del riscaldamento globale, Stiamo affrontando un aumento del numero di giornate calde soprattutto in estate. Questi periodi di caldo intenso stanno diventando più frequenti. La soluzione più comune è installare l’aria condizionata. Purtroppo questa soluzione è energivora e non accessibile a tutti.

Finestre chiuse di giorno e aperte di notte… correnti d’aria per aumentare la freschezza… Non è impossibile avere una casa fresca d’estate, anche quando le temperature sono molto alte. Ma se temi il caldo dell’estate, ecco alcuni consigli semplici, inarrestabili e naturali al 100%.. Scopri questa tecnologia che manterrà fresca la tua casa.

Come raffreschi naturalmente la tua casa in estate?

Tornano l’estate e il caldo! Se non sopporti il ​​caldo, Soprattutto se non hai un condizionatore in casa, devi trovare dei rimedi alternativi.

Oltre a mangiare cibi che possono aiutarti a combattere il caldo, Per uscire solo nelle ore fredde e idratarti più spesso, puoi anche fare qualcosa per mantenere fresca la tua casa.

leggere

“Mi hanno licenziato”: questo allenatore è stato licenziato da The Voice da TF1, non lo rivedremo mai più



Come ? Grazie piante!

Alcuni Le piante sono ottimi alleati contro il caldo estivo. Sono dei veri e propri “ombrelli” naturali perché assorbono il calore dall’atmosfera e aiutano a rinfrescare l’aria.

Se non hai abbastanza spazio per gli alberi, metti delle piante in vaso sui davanzali. Pertanto, aiuterà ad abbassare la temperatura in casa durante la calura estiva.

Ma quali piante scegliere? Queste sono le cose che dovrebbero essere in casa!

Sansevieria

È una pianta adatta anche a chi non ha il pollice verde. La Sansevieria, popolarmente conosciuta come “lingua della suocera”, richiede in realtà una manutenzione piuttosto bassa.

Aiuta a purificare l’aria in casa dagli inquinanti e ad aumentare i livelli di ossigeno. Pertanto, combatte l’aria secca e migliora l’umidità dell’aria durante l’estate.

leggere

Il prosciutto del supermercato è il migliore in assoluto, secondo 60 milioni di consumatori



La Sansevieria va annaffiata ogni 5-7 giorni in estate e ogni 12-15 giorni in inverno.

In genere richiede acqua solo quando il terreno è asciutto. Ma attenzione: non ama il ristagno e l’evaporazione dell’acqua.

Per essere meno caldo in estate, considera l’aloe vera!

L’aloe vera, oltre alla sua efficacia contro le scottature e altri trattamenti di bellezza, Utile per purificare l’aria. Soprattutto in estate!

Basta posizionare un paio di piante nella stanza per notare che il caldo diventa meno opprimente.

i cactus amano il sole, o almeno la luce, Predilige terreni leggermente acidi.

Deve beneficiare di un ottimo drenaggio perché soffre molto in caso di ristagno idrico.

Per farli crescere in modo ottimale, puoi metterli al minimo 2-3 cm di ghiaia sul fondo del vaso. Pertanto, le radici non marciranno.

Anche in estate, l’aloe vera ha bisogno di pochissima acqua. Quindi, tra un’annaffiatura e l’altra, è bene far passare qualche giorno. In realtà, Il suo terreno dovrebbe essere un po ‘asciutto.

Palma areca

L’estate è come l’inverno La palma areca cattura anche particelle nociverendendo l’aria più salubre e pulita.

Perché sembri davvero bello, devi stare molto attento all’acqua che usi per innaffiarlo. Dovrebbe infatti essere il meno calcareo possibile.

Il terreno dovrebbe essere sempre umido. Ma senza ristagno e ben drenato. In caso di caldo estremo, d’estate, si può quindi spruzzare acqua sulle foglie.

La palma del Sagittario ama una buona esposizione, ma non la luce diretta. Ama molto l’aria, quindi è bene aerare la stanza per farlo “respirare”.

Tuttavia, fai attenzione alle correnti d’aria, soprattutto a quelle fredde. Non sono i benvenuti!

Dracaena durante l’estate, una popolare pianta ornamentale molto apprezzata in tutto il mondo.

L’albero del drago è famoso ‘Happiness Log’, una pianta d’appartamento molto popolare.

Rinfresca l’aria e assorbe gli inquinanti in casa. Infatti assorbe grandi quantità di anidride carbonica e quindi rilascia ottime quantità di ossigeno.

Questa pianta non ama la luce diretta. Lei vuole sempre Terreno umido, ma non ama l’acqua stagnante. Quindi il terreno deve essere soffice e ben drenato.

Dragon Rider ama Buona illuminazione, ma nessuna luce direttache potrebbe danneggiare le sue foglie.

Per l’annaffiatura, dall’autunno alla primavera, è sufficiente annaffiarla una volta alla settimana. Mentre in estate puoi raddoppiare l’importo.

felce

felce La pianta perfetta da tenere in casa per rinfrescare l’aria durante l’estate.

Tuttavia, è necessario spruzzare le foglie, soprattutto in estate. E soprattutto, non esporli alla luce diretta del sole.

La felce ha la reputazione di pianta dura. Lei Ama l’ombra, odia le fonti di calore. E il suo terreno dovrebbe essere sempre leggermente umido.

Per annaffiare in inverno è sufficiente annaffiarlo due volte a settimana. Prestare attenzione quando si utilizza acqua decalcificata a temperatura ambiente, come l’acqua che si userebbe in un ferro da stiro. In estate, puoi raddoppiare la dose.