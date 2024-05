Esiste un modello di prova di un satellite russo dotato di armi nucleari in orbita attorno alla Terra? È quanto ha affermato il segretario di Stato americano

Il 14 febbraio, il presidente del comitato di intelligence della Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti ha annunciato ai suoi colleghi l’esistenza di una “grave minaccia alla sicurezza nazionale”. Secondo i nostri colleghi diHLN, L’essenza di questa minaccia è stata successivamente rivelata. Si dice che la Russia stia lavorando alla produzione di un’arma nucleare nello spazio. Ciò potrebbe attaccare altri satelliti e tirarli fuori dallo spazio. Gli Stati Uniti hanno poi informato i loro alleati di questa minaccia e una risoluzione americana e giapponese è stata messa sul tavolo del Consiglio di Sicurezza dell’ONU. Pertanto, questa risoluzione invitava gli Stati membri a non sviluppare armi nucleari o altre armi di distruzione di massa che potrebbero essere collocate nell’orbita terrestre. Se tredici paesi hanno votato “a favore” di questa risoluzione, la Russia ha usato il suo potere di veto su di essa, e la Cina ha preferito non commentare.

Mallory Stewart, vice segretario di Stato per il controllo degli armamenti, la deterrenza e la stabilità, ha parlato di questo argomento al Centro per gli studi strategici (CSIS). secondo HLN, Secondo quanto riferito, ha affermato: “La Russia afferma che il suo satellite è destinato a scopi scientifici. Ma l’orbita si trova in un’area dove nessun altro veicolo spaziale vola. In realtà è un po’ strano.” Inoltre, questo satellite si trova in un’orbita con radiazioni molto forti. Per Mallory Stewart, “un’esplosione di un’arma nucleare in questa orbita potrebbe rendere inutilizzabili per qualche tempo i circuiti inferiori attorno alla Terra.”

John Plumb, vicesegretario alla Difesa responsabile della politica spaziale, conferma queste affermazioni spiegando che quest’arma nucleare potrebbe danneggiare altri satelliti. “La maggior parte dei satelliti potrebbe essere danneggiata. Alcuni non sopravvivranno all’impatto diretto dell’esplosione, altri verranno danneggiati per un periodo più lungo”. HLN.

Se questi satelliti venissero danneggiati, ciò potrebbe avere conseguenze dirette sulla Terra poiché Internet o anche le previsioni meteorologiche funzionano grazie ai sistemi satellitari. Le conseguenze economiche che ciò potrebbe avere non possono essere trascurate.