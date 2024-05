Un funzionario israeliano afferma che Hamas sta “ostacolando” qualsiasi accordo insistendo per fermare la guerra

Un alto funzionario israeliano ha detto sabato all’AFP che Hamas “Ostacolare ogni possibilità di raggiungere un accordo” Ha raggiunto la calma nella Striscia di Gaza insistendo per fermare la guerra, durante i suoi colloqui al Cairo con i mediatori.

“Le notizie secondo cui Israele avrebbe accettato di porre fine alla guerra come parte di un accordo di scambio di prigionieri o secondo cui Israele avrebbe consentito una mediazione per garantire la fine della guerra sono inesatte. Finora Hamas non ha abbandonato la sua richiesta di porre fine alla guerra, ostacolandone così la possibilità raggiungimento di un accordo. Questo funzionario, che ha chiesto di rimanere anonimo, ha detto: “Una tregua”.

Da parte sua, un funzionario del movimento palestinese Hamas ha dichiarato all’Agence France-Presse che i colloqui avvenuti sabato al Cairo con i mediatori (Egitto, Qatar e Stati Uniti) non hanno raggiunto un accordo. “Nessuno sviluppo”. “I negoziati di oggi (sabato) si sono conclusi e domani ci sarà un nuovo round”. Ha aggiunto domenica senza ulteriori dettagli.

I media hanno riferito sabato mattina che Washington aveva garantito ad Hamas che Israele avrebbe accettato un cessate il fuoco non appena fosse stato raggiunto un accordo di tregua. Da mesi i mediatori supervisionano i negoziati indiretti tra Hamas e Israele per raggiungere una tregua nella Striscia di Gaza, dove bombardamenti e combattimenti infuriano da quasi sette mesi.

Liberazione dei prigionieri

Questa tregua dovrebbe includere, in particolare, la cessazione dell’attacco israeliano e il rilascio dei detenuti palestinesi in cambio degli ostaggi rapiti durante l’attacco senza precedenti effettuato dal movimento palestinese dalla Striscia di Gaza il 7 ottobre nel sud di Israele. . Ciò diede inizio alla guerra. Dal 7 ottobre Israele e Hamas hanno concluso una sola tregua, alla fine di novembre. Durò una settimana e consentì il rilascio di 105 ostaggi, tra cui 80 israeliani e con doppia nazionalità, in cambio di 240 palestinesi detenuti da Israele.

Hamas ha annunciato venerdì che si sarebbe diretto al Cairo in A “Lo spirito positivo del raggiungimento di un accordo”con la determinazione a restare “determinato” Accadere “Cessazione completa dell’aggressività” Israeliano, “Ritiro delle forze di occupazione” Israeliano e “Accordo di scambio serio” Ostaggi contro prigionieri palestinesi.

Ma il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ribadisce più volte la sua determinazione a lanciare un grande attacco contro Rafah, cittadina situata nel sud della Striscia di Gaza, che considera l’ultima roccaforte di Hamas, ed esclude di porre fine prima alla guerra perché ha distrutto la Striscia. Movimento islamico. Parole che, secondo Hamas, “Chiaramente inteso a contrastare ogni possibilità di raggiungere un accordo”..

Migliaia di persone, compresi i parenti degli ostaggi, hanno manifestato sabato sera a Tel Aviv per chiedere al governo di Netanyahu di concludere un accordo di tregua che consenta il ritorno degli ostaggi. Uno striscione decorato con un’immagine di Benjamin Netanyahu dice: “Voi siete quelli che minano qualsiasi accordo.”.