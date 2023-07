Scherzi con Alaphilippe e sorriso disteso: abbiamo testato l’ultimo giorno di Van Aert al Tour de France grazie a Skoda al centro della corsa

La 17a tappa del Tour de France tra Saint-Gervais Mont Blanc e Courchevel è stata l’ultima di Wout van Aert al Tour de France. È anche il palcoscenico dove siamo stati invitati da Skoda, partner del Tour de France da 20 anni, a vivere la corsa in immersione, durante un’esperienza VIP che ci ha permesso di toccare con mano gli ultimi successi. Pedalando sul Van Aert alla Grand Boucle 2023. Storia.

Con Contador e Andy Schleck al villaggio di partenza

Dopo una deliziosa colazione (come sempre in Francia), andiamo in Skoda Enyaq RS al villaggio di partenza della tappa del giorno per iniziare l’esperienza VIP offerta dal nostro partner. E direttamente, ci rendiamo conto che siamo molto speciali.

Un primo momento eccezionale: vedere Andy Schleck e Alberto Contador, entrambi ambasciatori del marchio ceco, nel nostro spazio Škoda. La possibilità di condividere una tazzina di caffè con chi ci ha fatto sognare poco più di un decennio fa. “Non ammetterai mai di avermi aggredito a Balice Harbour perché avevo un problema meccanico”sorride Luxemburger, che si è consolato dichiarando il vincitore di questo famoso Tour 2010, dopo che lo spagnolo è stato retrocesso per doping.

Il buon umore e soprattutto il sole sono all’ordine del giorno per una giornata che si preannuncia unica. Dopo aver camminato per un’ora nel villaggio di partenza per immergerci nell’atmosfera unica del Tour de France, siamo partiti per il chilometro zero, dove la corsa sarebbe partita pochi minuti dopo. Fotografare è un must.

Tour de France 2023 con Škoda © Copyright 2023 Ondřej Kalmán, Škoda Auto, Tutti i diritti riservati.

L’elicottero sul Col des Saisies

La giornata continua nell’aria. Ci aspetta un volo in elicottero. Per più di 20 minuti abbiamo sorvolato i corridori che salivano il Col des Saisies, il primo della giornata. Un momento sospeso nel tempo che ha permesso di assistere oggi alla formazione di una bella fuga, con Tiesj Benoot in particolare.

I panorami erano mozzafiato e tra i piloti di elicotteri che hanno portato i vip al settimo cielo c’era un volto noto dei media sportivi. Personaggio Pierre-Yves Hardin, ex marito di Justine Henin. Ottimo pilota.

Tour de France 2023 con Škoda © Copyright 2023 Ondřej Kalmán, Škoda Auto, Tutti i diritti riservati.

Una passeggiata a Cormet de Roselend: mozzafiato

Tornati sulla Terra, l’eccitazione non è finita. La guida del nostro pilota Paul Moucheraud, ex pilota professionista, ci ricorda che il Cormet de Roselend sarà tanto divertente per i piloti di rally quanto per i ciclisti. I tornanti si susseguono e le gomme urlano per prendere un po’ di terreno sul gruppo lanciato ad alta velocità. Ne approfittiamo per cenare con una meravigliosa vista sul Roseland Lake. Un momento delizioso, in un ambiente straordinario.

Tour de France 2023 con Škoda © Copyright 2023 Ondřej Kalmán, Škoda Auto, Tutti i diritti riservati.

La Coca-Cola di Hugo Hall e le battute di Van Aert

Dopo aver impressionato con la grande fuga di giornata (con Gall, Pinot, Alaphilippe, Cicccone, Gaudu, Martin…) e il gruppo giallo, siamo ripartiti dietro a un terzetto di TotalEnergies: Mathieu Borgodeau (caduto in partenza del palcoscenico), Anthony Turges e Pierre Latour. Sulla discesa del Cormet de Roseland, il tachimetro dell’auto raggiunge i 100 km / h. Poi la caduta è stata segnalata da Radio Tor: la caduta di Egan Bernal. Ma il vincitore del Tour è stato rapidamente riformato.

Dalle prime rapide della Longefoy Coast classificata di categoria II, molti corridori sono rimasti indietro. Una delizia per i seguaci di auto. Questo scenario di gara ci permette di vedere, uno per uno, i più grandi protagonisti del gruppo, come Mathieu van der Poel che ha sorriso al nostro momento di incoraggiamento.

Andre Amador finge di essere un po’ rigido, aggrappandosi alla macchina mentre il nostro autista Paul Mosherwood porge una coca molto fredda a Hugo Hall, che è stato un apprendista dell’AG2R. Il lussemburghese Kevin Jennets, approfittando per qualche istante dell’aspirazione della nostra Skoda per concedersi un piccolo momento di conforto.

Sul Col de la Loze i momenti sono più piacevoli. Quando sorpassiamo il giullo Ciccone a pois, gli mandiamo un SMS per congratularci con lui per il suo gruppo per la giornata (ha consolidato la sua leadership nella classifica dei migliori scalatori). Lui risponde con un pollice alzato.

A pochi metri Julian Alaphilippe e Woot van Aert. Il primo dà una carezza amichevole al secondo quando i due uomini si incontrano. Le battute sembrano mescolare scoppi di risate. Quando ci avviciniamo a lui, Van Aert continua a sorridere e sembra molto rilassato. Ha appena annunciato ad Alaphilippe, con cui ha condiviso diverse rotture dall’inizio del Tour, che non sarà al via giovedì mattina? È del tutto possibile. Una cosa è certa, i due uomini si incontreranno a Glasgow per i Mondiali.

La fine del Col de la Loze è al volante di Simon Gugliemi, francese di Arkéa Samsic, che si cimenta con la sua bici nelle discese più impegnative del sentiero considerato il più difficile di Francia. Ma l’incoraggiamento di un pubblico incredibilmente numeroso ed entusiasta lo aiuta a superare se stesso. Lo sforzo è stato violento, così come i commenti al Radio Round quando la moto è rimasta bloccata nel pendio al 24% del Col de la Loze, e ha costretto alcuni corridori, tra cui Vingegaard e Pinot, a ritirarsi.

Tour de France 2023 con Škoda © Copyright 2023 Ondřej Kalmán, Škoda Auto, Tutti i diritti riservati.

Il porto, luogo di arrivo d’oro

La nostra giornata eccezionale si conclude nell’Altiport di Courchevel, in una cornice meravigliosa, dove i corridori accorrono a Simon Geschke. Il tedesco è l’ultimo concorrente a tagliare il traguardo in tempo, davanti allo spazzino. Riceve tanti applausi, se non di più, di Felix Gall, arrivato con 45 minuti di anticipo. Il passaggio sul traguardo del tedesco ha segnato anche la fine di una frenetica giornata di gruppo che non dimenticheremo mai. E non siamo gli unici. Grazie Le Tour per questi sentimenti.