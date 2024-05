Habsburg conferma che sarà a Le Mans e che sarà in buone condizioni

Dopo aver riportato un infortunio alla schiena in seguito ad una uscita di pista durante una prova speciale al Motorland Aragon, Ferdinand Habsburg è stato sostituito a Spa-Francorchamps per la seconda gara consecutiva da Jules Gounon nella 35esima corsa alpina, come già avvenuto per il Gara di 6 ore. Da Imola. Se c’erano dubbi sulla sua partecipazione alla 24 Ore di Le Mans, l’austriaco ha pubblicato un video sul suo account Instagram confermando che sarà al via della gara della Sarthauise Classic e al 100% delle sue capacità.

“ Ho appena iniziato l’allenamento con i pesi e mi sto preparando per tornare in forma per Le Mans. dice Asburgo. È molto strano non essere alle terme questo fine settimana con la mia squadra alpina. Il mio pensiero va ai miei compagni di squadra, Paul Loeb (Chatin), Charles (Melisse) e Jules (Junon). »

“ È una situazione strana non essere in grado di controllare la velocità con cui guarisci, ma è una realtàHa ammesso. Sono sicuro che quando avrò l’opportunità di tornare in macchina da corsa e fare ciò che amo, sarò lì al 100% e migliore di quanto fossi prima dell’incidente. Grazie a tutti per i vostri messaggi. Buona fortuna sulle Alpi questo fine settimana. »

Il primo allenamento gratuito di 6 ore si svolgerà giovedì a Spa Francorchamps a partire dalle 11.30.