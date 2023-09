Remco Evenepoel impressionato dalla moglie: “Cercherò di vincere più tappe e vincere la maglia a pois”

Remco Evenepoel ha risposto nel migliore dei modi dopo la delusione di venerdì. Il campione belga ha voluto dimostrare al gruppo che può ancora mettersi in mostra alla Vuelta.

““Stamattina mi sono svegliato e mi sono detto: ‘Devo vendicarmi’”. Il campione belga spiega al microfono Girolamo Hilgers.

Non volevo proseguire, ma mia moglie mi ha respinto.

“Ieri sera ho avuto davvero difficoltà ad affrontare la situazione. Ho detto che stamattina ho pianto molto e ho mandato molti messaggi a mia moglie. Non volevo continuare. Ci siamo chiamati e lei ha chiamato me. ” Mi ha detto di andare avanti e mantenere la calma, fallo per me. Con le sue parole mi ha dato la motivazione. Ho avuto la capacità di fare tutto oggi. È grazie alla squadra e a mia moglie se ho potuto fare quello che ho fatto oggi.“

Evenpool ha vissuto tutte le emozioni in 24 ore. Se per lui la classifica generale è finita, il belga ha ancora tanti gol in questo torneo.

“Sì, siamo molto contenti della vittoria, ma ho delle sensazioni strane, perché ero venuto per vincere la Vuelta e questo piano è totalmente esploso. Devi girare il pulsante e puntarlo verso i gradini e anche verso la maglietta a pois. Sono riuscito ad andare a rispondere ai pedali. Per me si è aperto un nuovo capitolo e se oggi trovo le gambe posso ancora vincere una tappa. Perché ci proverò ancora, ma la classifica generale non mi interessa più. Cercherò di vincere quante più tappe possibile e di conquistare la maglia a pois. Così salirò sul podio a Madrid e la Vuelta sarà salvata”.Conclude Remco Evenepoel.