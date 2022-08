WRC Ypres (dopo la PS12): Neuville allarga il gap su Tänak ed Evans

Dopo aver riguadagnato il comando a Wijtschate, Thierry Neuville ha portato il punto al primo passaggio di Hollebeke che ha segnato la fine della prima puntata di sabato. Il belga ha fatto un altro graffio, mettendo 6,4 secondi per Elfyn Evans (Toyota), 9,9 per Kalle Rovanpera (Toyota) e soprattutto 10,1 secondi per Ott Tänak (Hyundai)! Grazie a questa performance, la punta di diamante della Hyundai si porta bene in testa alla classifica cumulativa e consolida la sua posizione di leader.

“Non so davvero se Ott ha problemi di trasmissione”spiega TN. “Se c’è allora guido solo con tre cilindri! Ovviamente vogliamo lottare per la vittoria e dovevo dargli una possibilità. Stiamo migliorando un po’ con la macchina ma ho l’impressione che ci sia ancora qualcos’altro da fare essere trovato nella performance”

I primi otto della ES12 di Hollebeke sono stati completati da Esapekka Lappi (Toyota), Adrian Formo (Ford), Takamoto Katsuta (Toyota) e Oliver Solberg (Hyundai). Gus Greensmith (Ford), dopo essere stato eliminato nella PS10, ha riportato la sua sofferenza nelle speciali ed è molto indietro nelle qualifiche.

Novell ora ha un vantaggio complessivo di 16,2 secondi su Tanak. A 21,5 secondi, abbiamo trovato Evans mentre Labe è nella terra di nessuno in 58,7 secondi. Fissando il tempo a circa tre minuti, Formo e Solberg sono in lizza per il quinto posto, separati da appena quattro secondi.

La partenza della SS13 sarà data con il secondo passaggio per Reninge alle 15:13.

© d

Dopo la PS11: Neuville si arrabbia e passa in vantaggio!

Ci aspettavamo una risposta da Thierry Nouvel ed è avvenuta nel primo passaggio di Wijtschate. Il belga, che ha perso il comando del Rally di Ypres solo di un decimo a favore di Ott Tanak (Hyundai), ha fatto di tutto per firmare il graffio. Il pilota Hyundai batte Elvin Evans (Toyota) di 3,2 secondi, Isabica Labe (Toyota) di 5,8 secondi, Tanak di 6,2 secondi.

Di conseguenza, Saint-Vithois ha riguadagnato il comando nella classifica cumulativa di 6,1 secondi contro Tänak mentre Evans è arrivato terzo con un tempo di 15,1 secondi. “Va tutto bene, ma la macchina è un po’ tesa. In qualche modo il percorso non è così male, quindi devi accontentarti”.Commenti TN.

La top 8 dello speciale è stata completata da Kalle Rovanpera (Toyota, +11,1), Adrien Fourmaux (Ford, +12,2), Oliver Solberg (Hyundai, +12,6) e Takamoto Katsuta (Toyota, +13, 4). Per Joss Greensmith, la mattina si trasforma in un incubo. Nella fase precedente, il pilota Ford ha completato la tappa al rallentatore con una Puma danneggiata. Con una perdita di oltre tre minuti, tutte le speranze di un buon risultato per Gus sono andate perse.

© d

Dopo la SS10: la bandiera rossa dopo l’uscita di Bryn!

La prima clip di Dikkebus ha fatto questa mattina una vittima di prima classe: Craig Breen. L’irlandese è stato colto alla sprovvista da una svolta a sinistra, poiché la sua Puma è partita prima che prendesse fuoco. Fortunatamente l’equipaggio è rimasto illeso ma tutti i concorrenti che non erano ancora partiti o che erano ancora in loro al momento dell’incidente sono stati neutralizzati alla SS11.

Solo Kaley Rovanpera, Adrian Formo, Oliver Solberg e Takamoto Katsuta sono arrivati ​​al traguardo. La SS10 era così surriscaldata per la Ford M-Sport che anche Gus Greensmith fu etichettato per un cambio di ruota!

Ott Tanak potrebbe aver avuto una pausa. Questa mattina, durante la PS9 a Reninge, ha battuto Thierry Neuville nella classifica cumulativa di un decimo di secondo, e l’estone è stato di 2,6 secondi più veloce. Ma il campione 2019 lamenta problemi di trasmissione. “Temo che inizino ad annunciarsi nella SS9. Non so se resisterò fino alla fine”confessato lì.

A Renning, Nouvel ha perso tempo segnando “solo” il sesto miglior tempo. “E’ stata una tappa abbastanza difficile per iniziare la giornata. In alcuni punti era piuttosto sciatta ed ero un po’ diffidente. Il feeling in macchina è buono, quindi questa è la cosa principale”San Vithwa ha confessato.

Nella classifica cumulativa, Neuville è seconda solo a Tänak. Elvin Evans (Toyota) era terzo di 12 secondi, con Isabica Lappi quarta di 39,4 secondi.