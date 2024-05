Il matrimonio di Reno con Sirius: suo figlio Malone (17 anni) non è più un bambino, come rivela una foto del giovane

Il matrimonio di Renault con Cerise: suo figlio Malone (17 anni) non è più un bambino, come rivela una foto dell’affascinante adolescente

È la rinascita di uno dei cantanti preferiti dei francesi. Dopo due matrimoni, il primo negli anni ’80 con Dominique Cilleccini, poi il secondo negli anni 2000 con Roman Cerda, la Renault ha messo l’anello al dito della sua nuova amante, Ceres. L’informazione circolava già da tempo, ma a dare la notizia è stato qualcuno vicino al cantante 71enne. È stato il suo amico Dave a rivelare la data del loro matrimonio in diretta su Bonjour! : “Il mio compleanno è il matrimonio di Reno il 4 maggio!”

E aveva ragione l’artista olandese perché sabato scorso Renaud ha sposato Ceres e tra il bacio degli sposi, un’auto d’epoca e una pioggia di bollicine, la scena era lì per una giornata senza eguali. Una festa meravigliosa svoltasi in tre fasi e invitando quasi 250 ospiti. È chiaro che troviamo tra loro molti personaggi famosi, da Hugh Overy a Vianney, passando per Jean-Paul Rouve, ma la famiglia dell’interprete Vincitore Mistral Era presente anche lui. Come vediamo nelle foto del matrimonio rivelate da Paris Match martedì 7 maggio, Malone SechanSuo figlio era presente e possiamo vedere che il ragazzo di 17 anni è cresciuto!

Malone è molto elegante nell’abito da sposa di suo padre

L’immagine è nel video che ha pubblicato Partita di Parigi Sul suo account Instagram possiamo vedere il giovane, frutto della sua storia con Roman Cerda, elegantissimo, indossare uno splendido completo beige. La presenza ha sicuramente fatto molto piacere al cantante, soprattutto perché sabato 4 maggio era assente Lolita, la figlia di Renaud, cosa che non ha mancato di suscitare la reazione di alcuni ospiti. “È una gabbia nel mezzo della sua storia alla Cerimonia, ma è stata aiutata dal concerto di suo figlio al Playhouse, il 21 dicembre. Questo è dovuto a lei, questa è l’età del capodanno della donna. Suo padre.”Lo testimonia un amico del cantante Partita di Parigi.