Questo paese è stato votato il paese più bello del mondo secondo una nuova classifica

Un pluripremiato paese dell’Oceania

La società di pianificazione viaggi online Rough Guides ha lanciato un importante sondaggio e ha chiesto ai suoi lettori di votare per il paese più bello del mondo. Risultati Egli cadde. Il primo posto è occupato da un paese situato dall’altra parte del globo: la Nuova Zelanda.

La destinazione attira i turisti.”Il contrasto del paesaggio, la bellezza delle persone e della culturaVa detto che la Nuova Zelanda ha qualcosa da amare nel suo arcipelago di 600 isole. È un meraviglioso parco giochi per gli amanti della natura e delle escursioni con, tra gli altri, il Parco Nazionale Fiordland, il più grande parco nazionale del paese 14 Una gola, un lago e anche fitte foreste Il periodo migliore per scoprirlo?

Quali sono le 10 città europee più divertenti per il lavoro da remoto? La risposta in immagini:

Se ti piacciono gli ambienti più urbani, non perderti Auckland. Sali sulla Sky Tower per ammirare la città da un’altezza di 328 metri. Anche la capitale, Wellington, merita una deviazione anche solo per accogliere i suoi residenti. Da non perdere il Giardino Botanico, l’Oriental Bay per una spiaggia di soffice sabbia o una sessione di canoa, o Te Aro, l’angolo più vivace di Wellington con i suoi bar, negozi e ristoranti. Sapevi che ci sono più caffè pro capite a Wellington che a New York City?

L’Europa è ben rappresentata

Il nostro continente si distingue perché 10 dei 20 paesi più belli del mondo si trovano in Europa. La più votata è l’Italia. I suoi vantaggi? “È il Paese più completo dal punto di vista turistico” sottolinea Rough Guides. Puoi fare escursioni nelle Dolomiti, goderti la bella atmosfera della vita sulle sponde del Lago di Como, nei vigneti della Toscana o per le strade di Roma, ma puoi anche rilassarti sulle meravigliose spiagge della Sardegna e dalla Sicilia i lettori di Rough Guides evidenziano anche Sul cibo italiano dicono “il migliore del mondo“.

La Svizzera è al quarto posto, seguita da vicino da Francia, Regno Unito e Norvegia. Da notare che il Canada completa la piattaforma con “I suoi paesaggi meravigliosi e impressionanti e la straordinaria fauna selvatica“.

I 20 paesi più belli del mondo

1. Nuova Zelanda

2. Italia

3. Canada

4. Svizzera

5. Francia

6. Regno Unito

7. Norvegia

8. Australia

9. Grecia

10. Sudafrica

11. Stati Uniti

12. Peperoncino piccante

13. Islanda

14. Argentino

15. Croazia

16.India

17.Indonesia

18. Portogallo

19. Slovenia

20. Giappone

Non perdere nessuna notizia sullo stile di vita sosoir.lesoir.be Iscriviti ora alle nostre newsletter tematiche Cliccando qui.