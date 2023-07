Al Tour de France, Kasper Asgren porta la sua squadra alla 50esima vittoria di tappa: “Non doveva finire”

Non c’è stato un quinto successo per Jasper Philipsen a Bourg-en-Bresse. Nella capitale del pollame di Bryce, dove Tom Boonen aveva alzato le braccia l’ultima volta sedici anni prima, Campenoi non era mai stato battuto da un corridore rivale. È stato anche il più veloce nel gruppo, raggiungendo solo il quarto posto. Il belga ha tagliato il traguardo sulla scia di tre dei quattro fuggitivi che erano rimasti fuori dalla portata del gruppo che gli aveva concesso non più di un minuto e mezzo negli oltre 180 km di fuga!

Nel 18° giorno del Tour, Kasper Asgreen aveva già fatto vincere il team Soudal Quick Step sulla tappa che stavano inseguendo da Bilbao. E così gli uomini di Patrick Lefevre continuano alla fine del Tour in una serie di edizioni di successo perché Asgreen ha offerto alla formazione belga la sua 50esima vittoria di tappa su 21 iscrizioni. Solo durante i tour del 2009, 2011 e 2012 la squadra è arrivata a mani vuote sugli Champs Elysees.

“Finora è stato un tour difficile per noi”.Danese catturato. “Contavamo su Fabio Preferito Ma ha dovuto arrendersi. Abbiamo davvero faticato nelle ultime due settimane, a volte ci siamo avvicinati, ma non siamo riusciti a mantenere quel successo. Personalmente, ho disattivato questa tappa e quella di domani”.

citazioni “Questa vittoria significa molto per me. Nell’ultimo anno ho attraversato momenti molto difficili. Questa vittoria mi riporta dove devo essere”.

Anche l’ex campione danese Kasper Asgren, vincitore della Kuurne-Bruxelles-Kuurne, del GP E3 e soprattutto del Giro delle Fiandre, ha messo fine al periodo più difficile della sua carriera.

L’anno scorso, Sandinave è caduto drammaticamente al Giro di Svizzera, ma, secondo il Grand Départ di Copenaghen, il danese si è schierato dopo due settimane nel Tour non essendo affatto al 100%. Ha anche trascinato il suo dolore e la sua miseria all’inizio della gara fino a quando Patrick Lefebvre lo ha costretto personalmente ad abbandonare la gara. Fino all’inizio di questa stagione l’Asgreen ha dovuto lottare per trovare un livello, prima onesto, poi sempre più efficiente.

"Per un anno ho attraversato momenti molto difficili e questo successo è dovuto a tutte le persone che mi hanno aiutato. Questa vittoria mi riporta dove devo essere. L'ho fatto grazie all'aiuto delle persone gentili che si sono prese il tempo di aiutarmi al mio ritorno. Voglio dedicare questa tappa a loro, per quanto riguarda Dries DeVenens, sua moglie e la sua famiglia, questa è la sua ultima corsa nell'ultima stagione della sua carriera. Dalla Parigi Roubaix sento il mio corpo reagire come prima e dalle ultime settimane sento le zampe anteriori.

Per una volta, i corridori in fuga hanno giocato al gatto e al topo con il gruppo piuttosto che il contrario, fornendo la prova che non è necessariamente condannato e inutile scivolare nella fuga. All’uscita per le Alpi, tutti erano esausti, cosa su cui Kasper Asgren contava all’inizio.

citazioni “Mi sono trovato spesso nell’altro ruolo, quello del corridore che insegue le fughe, e so che alla fine del Tour la fuga ha più possibilità di arrivare fino al traguardo.

Certo, la situazione non era ideale, dato che eravamo solo in tre (Con Victor Campenaerts e Jonas Abrahamsen), “ha detto”.Volevo andare con altri sei, sette, otto concorrenti. Sapevo che nell’ultima settimana del Tour, quando tutti sono stanchi ed è il caso di questo Tour molto duro, non era la prima volta che alla fine ci sarebbe stata una fuga. Ci ho creduto, ci sono volute una combinazione di fattori ma anche buone gambe nei quattro split (tutti e tre hanno ricevuto un boost da Pascal Einkorn, secondo di Lotto Destiny). Tutti e quattro meritiamo di vincere. Onestamente, non ci parlavamo davvero, eravamo fidanzati e sapevamo che affinché funzionasse non dovevamo parlarci o pensare, ma dare il massimo. Era l’unica possibilità che uno di noi due vincesse, ma è stato solo quando Red Flame, quando Campenaerts ha dato tutto quello che aveva per Einkorn, che ho pensato che la vittoria fosse possibile.

E ciò che ha permesso ai quattro fuggitivi di andare fino in fondo è stata la partenza di Woot van Aert da mercoledì sera alla volta del paese con la moglie Sarah. I campinois sono partiti da Courchevel in elicottero e poi sull’aereo privato del presidente della Jumbo, main sponsor della sua squadra, ei campenois sono tornati in patria per assistere all’imminente nascita del loro secondo figlio. Van Aert era presente ei suoi compagni di squadra avrebbero dato i colpi di pedale necessari per annientare l’attacco.

“È importante che la nostra squadra vinca”. Segui il Soudal Quick-Step Runner. “Abbiamo una lunga storia di successi in tour, non dovrebbe finire. Mi sono ritrovato spesso nell’altro ruolo, quello del corridore che insegue la fuga, sapendo che alla fine del giro la fuga ha più possibilità di arrivare al traguardo.