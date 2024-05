“La fiamma si è spenta” “Parigi resta Parigi”: la stampa francese si è svegliata davanti agli effetti dell’alcol dopo l’eliminazione del Paris Saint-Germain

Paris Saint-Germain-Dortmund: La storia di colonne, sbarre e muri…

Questo assaggio di lavoro in sospeso è finito mercoledì mattina sulla prima pagina della stampa francese. Francia occidentale Sarcasticamente: “Il Parigi è ancora il Parigi, purtroppo… E se si diverte troppo a mettersi nei guai nel campionato francese, non riesce comunque a raggiungere sistematicamente i grandi momenti in Europa.“.

Per quanto riguarda la squadra, segnaliamo in particolare le scarse prestazioni dei giocatori chiave: Ousmane Dembélé e Kylian Mbappe. Hanno ricevuto un punteggio di 2/10, confermando che gli attaccanti”Si è perso la partita“Sempre dentro.” Sport quotidiani“Stiamo parlando di” Una fiamma si spenseL’articolo spiega le ragioni di questo fallimento: “Tutte le condizioni per l’impresa sono state soddisfatte. Un gol nel finale per risarcire una squadra che era stata silenziosa solo due volte nelle ultime 38 ricezioni in C1 (93 gol segnati), non era niente che non potessero superare. La freschezza e la fiducia dei parigini avrebbero dovuto fare la differenza contro una concorrente caduta nel campionato tedesco (quinta). Ma nulla è andato come previsto e, a diversi livelli, i dirigenti sono rimasti delusi, il che è stato fatale per i partner di Kylian Mbappe, che erano principalmente preoccupati per questo fallimento.“.

Nuova delusione per il Paris Saint-Germain in Champions League: il Borussia Dortmund resiste e si qualifica alla finale (0-1)

“La magistratura che mi fa tanto male”

Anche i rifiuti hanno difficoltà a passare tra i nostri colleghi parigino. “La delusione è stata all’altezza delle aspettativeParliamo di una squadra parigina che forse era troppo sicura di sé prima dell’inizio della partita. “Dopo aver perso in casa contro il Dortmund, il Paris ha detto addio al sogno di una finale di Champions League. Al termine di un doubleheader poco controllato, raramente ha dato la sensazione di poter realizzare le sue ambizioni e la delusione è stata all’altezza delle aspettative“.

Quindi piedeNel suo stile abituale, simboleggia questa difficile notte parigina con una parola: “Rimpianto“.”La cosa divertente del Paris Saint-Germain è la palla di contraddizioni che gli gira attorno da quando i qatarini sono subentrati al potere nel 2011. Per la terza volta in cinque anni, il Paris Saint-Germain ha raggiunto i quarti di finale di Champions League. Grande esibizione? certamente. All’inizio della stagione 2023-2024 in molti si sarebbero tuffati a piene mani per ritrovarsi lì. Martedì sera, però, tutti i tifosi parigini nuotavano in un oceano di rimpianti, distrutti dal Dortmund e convinti che ci fosse un’altra strada, un’altra fine, per questa saga europea in cui la stragrande maggioranza si riconosceva. Londra, dove il 1° giugno si disputerà la finale. Quindi senza Parigi“.