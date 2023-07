Jonas Vingaard ha sorvolato la tappa regina del Tour de France: “Abbiamo fatto il piano a dicembre, l’abbiamo seguito e ha funzionato molto bene”

Imposta e abbina il gioco! Il giorno dopo il successo del suo processo, Jonas Vinggaard si è finalmente sbarazzato di Tadezh Pogacar. Una seconda vittoria al Tour va al danese che doveva semplicemente arrivare agli Champs Elysees senza incidenti.

Come detto e ripetuto nel corso delle giornate, mentre il duello tra le due grandi favorite tende ad inasprirsi, il vincitore non sarà coronato da pochi secondi, ma da colpi precisi. D’ora in poi, dopo la tappa regina di questa edizione, dalla quale si noterà tra parentesi che non ha sorvolato tanto quanto il pianeta a cui lo vogliamo paragonare, Vingegaard ha più di sette minuti di vantaggio sul rivale sul tappeto. “Ovviamente sono molto sollevato, avere più di sette minuti di anticipo, è fantastico, Dane si rallegrò. L’ho già detto, non siamo ancora a Parigi, ci sono ancora delle tappe.

Salvo miracoli appartenenti a un’era che vogliamo credere ormai finita, Tadej Pogacar non si riprenderà nei prossimi giorni dal doppio gancio incassato sulle percentuali di kill sul Col de la Luz. A Vingegaard non resta che stare alle calcagna dei suoi compagni di squadra e fare attenzione sulle strade dei Vosgi mentre sabato si svolgerà la battaglia di tutti i primi dieci secondi classificati.Pogacar non si arrende mai, proverà qualcosa, ne sono sicuro e devo farmi trovare pronto, Ha aggiunto la maglia gialla come buon venditore per la sua futura vittoria. Succederanno ancora cose interessanti da qui a Parigi”.

Forse la cosa più difficile per l’ex pescivendolo del Baltico è rispondere instancabilmente nei prossimi giorni alle domande che lo perseguitano dalla manifestazione al cronometro. Dopo un articolo di parigino, riferendosi a un prodotto, Thyrax, comunemente prescritto per compensare l’ipotiroidismo, che imperversa da decenni nel gruppo, e per migliorare le prestazioni con il cortisone, ma non è nella lista dei prodotti dopanti del prodotto, la prima domanda posta alla maglia gialla in una conferenza stampa preoccupato per il divieto di questo tipo di farmaci. “Non ne ho mai sentito parlare, non so cosa sia e non l’ho mai preso”. Ha detto prima di sollevare i sospetti circostanti. “Capisco che sia difficile per le persone fidarsi dello sport del ciclismo visto il passato. Ma adesso, per tutti, è uno sport che si pratica in modo molto diverso rispetto a dieci anni fa. Ripeto, non prendo niente e non prenderò mai niente che non darei a mia figlia.

Il capitano della Jumbo-Visma ha dato una nuova occhiata alla professionalità della sua squadra. “Stiamo lavorando su un piano tattico che è in fase di sviluppo da dicembre. La squadra si è comportata in anticipo rispetto al previsto, nonostante il risultato di ieri (Dalle ore) Abbiamo deciso di mantenere il piano già pianificato. Poiché ci crediamo, continuiamo a seguirlo. Crediamo nella nostra forza e capacità. Non sapevamo se Tadge sarebbe stato abbastanza forte da lasciarmi andare. Forse ha fatto degli sforzi nella prima parte del tour che lo hanno reso vulnerabile? È difficile capire la differenza quando hai perso la tua energia in sforzi inutili”.

“Quando ho scoperto il percorso sono rimasto un po’ deluso, ma quando l’ho guardato meglio ho capito che sarebbe stato uno dei percorsi più difficili per molto tempo.”

Il danese è tornato anche alla caduta del suo avversario all’inizio della tappa. “L’ho visto cadere. Abbiamo aspettato che si alzasse e tornasse nel gruppo. Aveva l’intero tour con lui, avevamo un piano e oggi il piano ha funzionato davvero bene. Non è carino per Tadezh perdere tempo così, ma stiamo solo guardando la nostra gara.

Vingegaard ha chiaramente apprezzato il palco, tuttavia, quando il Tour è stato introdotto in ottobre, è rimasto dubbioso. “Guardando il corso, sono rimasto un po’ deluso. Poi ho visto che passi come oggi mi stavano bene. La mia prima sensazione non fu molto favorevole, ma guardandola meglio mi resi conto che era stato offerto uno dei corsi più difficili da allora. Lungo (Nota dell’editore: con un’altezza di 56.467 m, questo è il più difficile dopo i 58.915 m del 2020). “

Tanto che sul Col de la Loze, un nuovo incidente in moto Francia Televisori (quelle di Thomas Voeckler, escluso per la tappa successiva) hanno impedito la gara. “Non so cosa sia successo, siamo stati arrestati e siamo dovuti scendere primaHJ Wilco (Keldermann) E poi ce l’abbiamo fatta. Oggi non ho visto problemi con gli spettatori, ma è un peccato che la gara sia stata decisa da eventi esterni.