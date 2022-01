Schermo pieghevole, colori in movimento e inquadratura a 150 gradi… Annuncio smartphone per CES 2022

Il CES 2022 è stata un’opportunità per Samsung di presentare l’S21 FE e alcuni modelli pieghevoli. OnePlus ha dettagliato OnePlus 10 Pro. Ecco cosa ricordare di questa edizione per quanto riguarda il telefono.

Ecco CES 2022 Finisco. E come al solito, lo spettacolo di Las Vegas è stato in grado di iniziare l’anno e darci indicazioni su computer, televisione e persino auto.

il smartphone Non viene tralasciato, anche se riteniamo che i produttori non abbiano voluto svelare tutto dalla prima settimana di gennaio. Ecco un breve riassunto di cosa mangiare.

Samsung attacca con S21 FE e pieghevole

Cosa sarebbe una mostra tecnica senza la sua quota di dimostrazioni? Quest’anno, Samsung ha riportato alcuni concetti per dimostrare che le sue idee per gli smartphone pieghevoli non si sono fermate qui Galaxy Z Fold 3 e Galaxy Z Flip 3. Il colosso coreano ha presentato una forma del genere dal titolo Scorrimento flessibile, con schermo arrotolabile ed estensibile, oltre al Flex S disponibile in mano per la prima volta nello show.

Il primo lancio di quest’anno anche per Samsung, il tanto atteso Galaxy S21 FE lui è qui. Noi eravamo capaci di assumersi la responsabilità Pochi giorni prima che fosse mostrato al CES.

OnePlus sta distillando le informazioni su OnePlus 10 Pro

Piuttosto che lanciarlo in una volta sola, quest’anno OnePlus ha deciso di fare il debriefing sul suo nuovo modello premium, OnePlus 10 Pro. Abbiamo scoperto per la prima volta effetti visivi, poi il suo potenza di carica Prima di saperne di più Abilità nella fotoChe ci ricorda qualcosa Realme GT 2 Pro.

In effetti, OnePlus 10 Pro ha anche un angolo ultra grandangolare di 150 gradi per un campo visivo più ampio di quello che normalmente si verificherebbe in questa modalità di scatto. Lo smartphone offre anche una modalità fish-eye.

Vivo lancia il pallone colorato

Il colore degli smartphone può essere un argomento scottante per alcuni fan. Aspetta un po’ che i telefoni visualizzino un colore all’ombra e un altro al sole e avrai un’idea di un gioco di marketing abbastanza riuscito. Vivo con i nuovi V23 e V23 Pro.

Per realizzare questa straordinaria piccola leggerezza, l’azienda ha utilizzato un vetro alla fluorite AG sul retro del dispositivo che gli consente di passare da un colore dorato a un verde blu saturo. Devi ancora aspettare 5-6 minuti affinché la magia funzioni. E per chi preferisce una custodia più classica, è disponibile anche una colorazione nera priva di qualsiasi scolorimento.

Google sta rafforzando Materia e Chromecast

Google vuole migliorare la compatibilità dei suoi dispositivi. Così, Mountain View ha confermato il suo desiderio push articolo standard, che migliora la compatibilità tra organismi ed ecosistemi connessi già in essere con altri produttori.

il Chromecast Dovrebbe anche essere compatibile con più dispositivi nelle prossime settimane. Alcuni brand che non ne hanno ancora approfittato potranno connettersi al dispositivo Google mini. La distribuzione inizierà con le cuffie e gli altoparlanti Bose.

Nokia ha fame

Nokia e HMD, suo partner da diversi anni, stanno entrando nel segmento entry-level. loro hanno Circa 5 telefoni previsti per il 2022 Il prezzo di ingresso è di 79 euro per il feature phone e di 99 euro per lo smartphone. Il più costoso dei cinque ha uno schermo a 120Hz e connessione 5G per 239 euro. Non male per questa fascia di prezzo.

Aggiungiamo che il feature phone Nokia potrebbe essere un semplice dispositivo e consentirà comunque l’utilizzo di alcuni servizi Google come Maps. Il pulsante a lato consentirà inoltre di chiamare in aiuto la persona in caso di problemi, condividendo la sua posizione.

Per seguirci, ti invitiamo a Scarica la nostra app per Android e iOS. Potrai leggere i nostri articoli e file e guardare gli ultimi video su YouTube.