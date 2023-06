“Sarà fantastico”: la supernova di Betelgeuse sarà visibile dalla Terra.

Situata a circa 650 anni luce dalla Terra, Betelgeuse sta diventando sempre più luminosa, raggiungendo il 142% della sua luminosità normale a maggio. Gli scienziati ritengono che questa luminosità sia un segno che la stella si sta preparando a diventare una supernova.

“Quando ciò accade, lo starburst dovrebbe apparire chiaramente nel cielo, di giorno o di notte, con una luminosità simile a quella della luna piena. La gigante rossa, che è da 15 a 20 volte più massiccia del nostro sole, si trova nel costellazione di Orione. [Après la supernova] Betelgeuse poi svanirà nei mesi successivi, ma rimarrà visibile durante il giorno per sei-dodici mesi”. Albert Zylstra, professore di astrofisica all’Università di Manchester, ha spiegato tramite The Conversation.

“Di notte dovresti riuscire a vederlo ad occhio nudo per un altro anno o due. Ma poi non lo vedremo più. Orione perderà per sempre il suo bagliore rosso.” Spiega il professore di astrofisica.

Newsweek ha riferito che l’ultima supernova visibile dalla Terra è stata nel 1987, quando SN 1987A ha raggiunto il picco. Prima di allora, SN 1604, nota anche come supernova di Keplero, si è verificata nel 1604 ed era abbastanza luminosa da essere visibile alla luce del giorno.