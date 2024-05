Huawei ha lanciato due nuovi dispositivi indossabili

Sebbene Huawei non venda quasi più smartphone da noi, i dispositivi indossabili del produttore cinese vanno ancora a ruba – anche da noi. All’evento di lancio tenutosi a Dubai questa settimana, Huawei ha aggiunto due nuovi modelli alla sua gamma: Watch Fit 3 e Watch 4 Pro Space Edition.

Il Watch Fit 3 sembra sorprendentemente simile all’Apple Watch in termini di design, ma il suo prezzo è di un calibro diverso. L’orologio, disponibile dal 22 maggio, sarà venduto al dettaglio a 159,99 euro e si rivelerà quindi notevolmente competitivo.

Corona digitale

Il Watch Fit 3 presenta uno schermo AMOLED da 1,85 pollici, uno “spessore” di 9,9 mm e un peso di soli 26 grammi. Il suo corpo è realizzato in lega di alluminio ed è dotato di una corona digitale che consente di navigare tra le opzioni del gadget ruotando. Fit 3 è disponibile in diversi colori. Sono disponibili anche diversi braccialetti (intercambiabili).

In termini di controllo, il gadget è dotato della tecnologia TruSleep 4.0 (per una registrazione del sonno più accurata) e indicatori di salute TruSeen 5.5 con un monitoraggio della frequenza cardiaca più stabile del 30% e la possibilità di controllare SpO2 (saturazione di ossigeno) in soli 25 secondi.

Materiali spaziali

Questa settimana Huawei ha anche presentato un’edizione speciale spaziale del suo Watch 4 Pro. Secondo il produttore, questo orologio è in parte realizzato con materiali spaziali e il suo design è “ispirato al cratere Laval utilizzato nei razzi e nei veicoli spaziali”. Ciò dovrebbe riflettersi, tra l’altro, nell’anello in ceramica e nella porta interattiva Laval.

Come accennato in precedenza, il nuovo orologio è dotato di TruSeen 5.5+ (per un monitoraggio della salute più avanzato) e ha una nuova funzionalità che consente di testare diversi indicatori di salute di base in soli sessanta secondi. Il prezzo indicativo per Huawei Watch 4 Pro Space Edition non è stato ancora annunciato.