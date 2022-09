Smartphone: l’insetto distrugge le foto su migliaia di smartphone

Si moltiplicano le denunce contro Google Foto sulle reti. Incolpare un errore altera gravemente alcune foto.

Se esegui il backup dei tuoi ricordi utilizzando Google Foto, potresti risentirne. Negli ultimi giorni si sono moltiplicate le denunce di alterazione delle foto. Un errore che sembra prendere di mira solo gli snapshot meno recenti.

Capolavori indelebili

Gli utenti hanno notato vari effetti sulle loro foto come la corruzione dei file. Problemi di colore, volti sfocati o ingranditi, crepe che si incastrano nell’immagine… Troppi artefatti che rendono inutilizzabili le istantanee e persistono anche se si tenta di scaricare i file.

Il problema è che non importa con quale dispositivo sono state scattate le foto e qualunque sia il tuo punto di accesso (Android, iOS, app web). Tuttavia, è stato possibile determinare il punto in comune poiché gli utenti hanno notato che l’errore sembrava provenire da immagini modificate tramite il servizio Google.

problema con l’immagine

Tra i suoi primi 1 miliardo di utenti, Google Foto è diventato in pochi anni uno dei servizi cloud più popolari al mondo. E così l’azienda di Mountain View si trova oggi in imbarazzo, tuttavia, e sembra che l’azienda stia optando per una politica sullo struzzo. Con il lancio del Pixel 7 il 6 ottobre, è probabile che il colosso americano giri deliberatamente la testa per evitare una cattiva stampa.

Tutti gli utenti, ovviamente, non sono vittime di questo errore e sembra che ci sia speranza per coloro le cui foto sono state danneggiate. Alcuni infatti sono riusciti a recuperare le proprie foto durante la notte, senza particolari manipolazioni. Il che significa anche che il danno non deve essere permanente.

Per coloro le cui foto sono ancora danneggiate, ci vorrà più pazienza in attesa della soluzione ufficiale. Ma questo bug solleva un’altra domanda, ovvero quanto sia affidabile la piattaforma…

