WhatsApp smetterà di funzionare su questi dispositivi a gennaio 2022! lista completa

Questo è gennaio 2022, Il WhatsApp Probabilmente attirerà il supporto da vari dispositivi Android e iPhone. La piattaforma SMS di proprietà di Facebook WhatsApp ha aggiornato l’elenco dei dispositivi nei suoi post sul blog.

La piattaforma di messaggistica ha smesso di supportare versioni precedenti di Android, iOS e sistemi operativi per smartphone precedenti come parte dell’aggiornamento annuale. WhatsApp ha rivelato che smetterà di funzionare su più di 30 smartphone nel gennaio 2022.

L’elenco include questi smartphone iPhone 6S, I phone lo soe telefoni Samsung galassiaSony Xperia M, HTC desiderare 500, LG Optimus F7 e altre cose. Poiché queste compagnie di telefonia mobile hanno milioni di utenti, questa mossa estrema di WhatsApp influenzerà milioni di suoi utenti. Secondo un rapporto congiunto di germogliatoWhatsApp smetterà di supportare molti telefoni più vecchi in Brasile.

Più di 2,2 miliardi di utenti WhatsApp attivi in ​​tutto il mondo, di cui più di 100 milioni solo in Brasile. Tuttavia, non è chiaro se questo sia il casoda applicare a me In un’altra parte del mondo, compresa l’India.

Poiché molti di questi smartphone dell’elenco WhatsApp sono utilizzati anche in India, questo è un problema anche per gli utenti indiani. Tuttavia, è ancora in sospeso qualsiasi conferma in merito al supporto di WhatsApp per gli utenti indiani.



WhatsApp non supporterà più questi sistemi operativi. Gli utenti iPhone che utilizzano iOS 9 o versioni precedenti non potranno più usufruire del supporto WhatsApp e non invieranno più messaggi, foto, video o qualsiasi altro servizio offerto dalla piattaforma. Quindi, se il tuo iPhone o sistema operativo è vecchio, non sarai in grado di installare la versione aggiornata di WhatsApp e presto WhatsApp non funzionerà affatto.

quelli I phone WhatsApp non lo supporterà a gennaio 2022:



Apple iphone lo so – (16 go, 32 go e 64 go)

Apple iphone 6S – (32 vai e 64 vai)

Apple iphone 6S Più – (16 go, 32 go, 64 go e 128 go)

Apple iphone 6S – (128 Vai) ONU Apple iPhone 6 secondi – (16 Vai)

Come puoi evitare che il tuo telefono perda il supporto WhatsApp?

Gli utenti di WhatsApp che dispongono di un sistema operativo per vecchi telefoni devono aggiornare il proprio sistema operativo all’ultimo sistema operativo e al sistema telefonico WhatsApp.