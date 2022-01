Samsung Galaxy S21 FE 5G a 1 € da Bouygues Telecom

Inizia bene l’anno approfittando di questa buona offerta Bouygues Telecom: Samsung Galaxy S21 FE a 1€ (+8€ al mese), solo fino all’11 gennaio. Condividiamo con voi tutti i modi per approfittare di questa fantastica offerta!

Risparmia e approfitta delle ultime offerte e buoni piani Per acquistare al miglior prezzo.

Sarai interessato anche a te

Che ne dici di iniziare l’anno con uno smartphone di fascia alta? Un telefono in grado di soddisfare tutte le tue esigenze ma anche tutti i tuoi desideri? Un telefono cellulare come il Samsung Galaxy S21 FE 5G? Tutto questo è possibile grazie all’offerta Bouygues Telecom! Ottieni S21 a solo 1€ (+8€ al mese). Ecco come farlo.

Samsung Galaxy S21: un buon affare Bouygues Telecom

Gli smartphone sono diventati un’estensione delle nostre mani. Per soddisfare tutte le nostre aspettative, è importante averne uno che funzioni bene. Tuttavia, può sorgere rapidamente un problema: maggiore è la prestazione, maggiore è il prezzo. Non tutti i consumatori hanno la possibilità di spendere diverse centinaia di euro su un telefono cellulare.

Per contrastare questo sorteggio e permettervi di sbizzarrirvi ad inizio anno, Bouygues Telecom propone un’offerta molto allettante: Samsung Galaxy S21 FE 5G a 1€ + 8€ al mese. Ovviamente tutti possono accedervi! Per fare ciò, devi solo seguire alcuni passaggi.

Il prezzo del Samsung S21 è di 759 euro sul sito Bouygues Telecom. Sottoscrivendo il pacchetto Sensation 120 Go (con un impegno di 24 mesi), beneficerai di un primo sconto immediato di 396€. Grazie alle agevolazioni di pagamento offerte dall’operatore (8€ al mese per 24 mesi), dovrai pagare oggi solo 171€. Ma non è tutto: al momento dell’acquisto è sufficiente inserire il codice promo “S21FE100” per ottenere un secondo sconto istantaneo di 100 euro! Infine, dopo l’acquisto, non dimenticare di restituire il tuo voucher (scaricabile dal sito dell’operatore) per un rimborso di 70€.

Alla fine, il Samsung Galaxy S21 FE 5G ti costerà 1€ + 8€ al mese per 24 mesi. Si prega di notare che l’offerta è valida solo fino all’11 gennaio 2022.

Pensi che Bouygues Telecom si fermerà qui? Un paio di Galaxy Buds 2 in omaggio è incluso con l’acquisto del tuo Samsung Galaxy! Quindi, benefici di uno smartphone di fascia alta ma anche di cuffie che lo accompagnano! Buon inizio anno!

Cosa offre il pacchetto Sensation 120 Go?

Ovviamente, prima di procedere con l’acquisto, è importante verificare che il pacchetto proposto soddisfi tutte le vostre esigenze. Soprattutto quando ti iscrivi per un impegno di 24 mesi. Sotto questo aspetto, niente panico: il bundle Sensation 120 Go di Bouygues Telecom ti soddisferà.

Include 120 GB inclusa una busta da 80 GB che può essere utilizzata in Europa, DOM, Andorra e Svizzera. Ciò impedirà qualsiasi cosa al di fuori del pacchetto che non viene classificata. Chiamate e SMS in arrivo Illimitato In Francia e dai paesi citati appunto, così come per i fissi in più di 120 paesi. Un piccolo bonus: puoi sfruttare la tua seconda SIM Internet per utilizzare la tua busta dati su un altro dispositivo a tua scelta (come un tablet o un orologio, ad esempio).

Il suo prezzo è indicato a 28,99 euro al mese per un anno, quindi a 48,99 euro.

Sei già cliente Bbox? buone notizie ! Beneficerai di uno sconto di 6 euro al mese sul tuo pacchetto. Quindi, ti torna a € 22,99 nei primi dodici mesi, poi € 42,99.

Perché sottoscrivere l’offerta Bouygues Telecom?

Bouygues Telecom ti offre un (molto) buon piano per sfruttare il Samsung Galaxy S21 FE 5G a un prezzo accessibile. Questo ti permetterà di avere smartphone di ultima generazione, realizzando un notevole risparmio. Inoltre, il pacchetto di accompagnamento è molto generoso e ti permetterà di svolgere tutte le tue attività quotidiane senza problemi.

Bouygues Telecom è un operatore affidabile, sul quale puoi contare non solo per risparmiare, ma anche per gestire il tuo servizio post vendita. È un fattore di qualità, che saprà come sedurti (se non l’ha ancora fatto!).

Se vuoi semplicemente sottoscrivere un pacchetto senza impegno, ecco le promozioni attualmente disponibili su Bouygues Telecom

Cosa ricordare – Samsung Galaxy S21 FE 5G a 1€ + 8€ per 24 mesi

– Impegno a sottoscrivere il pacchetto Sensation 120 Go.

– Sconto istantaneo di 100 euro grazie al codice S21FE100

– Rimborso di 70€ dopo aver inviato il coupon scaricabile sul sito

– Coppia gratuita di Galaxy Buds 2

Offerta valida fino all’11 gennaio