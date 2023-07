Quiz – Park Beyond: un barré simile a RollerCoaster

Theme Park, RollerCoaster Tycoon, PlanetCoaster… i giochi di gestione dei parchi a tema sono una legione. Tuttavia, Bandai Namco voleva entrare nel mercato con Park Beyond, e per molti versi è completamente originale.

Il mercato dei giochi di gestione dei parchi è stato enormemente saturo negli anni ’90 e all’inizio degli anni 2000, e oggi è meno affollato. A riprova di ciò, l’ultimo grande gioco del suo genere è stato rilasciato sette anni fa. Era un eccellente Planet Coaster, sviluppato da Frontier. Quindi c’era un vuoto da colmare, ed è quello che Bandai Namco voleva fare con Park Beyond. Il gioco è stato annunciato alla Gamescom 2021 e la società tedesca Limbic Entertainment sta sviluppando il gioco… Parents at Tropico 6.

Tropico è un gioco di gestione delle isole caraibiche completamente folle dell’era della Guerra Fredda. Se i team di sviluppo vogliono rendere Park Beyond più serio, credibile e “radicato nella realtà”eppure è intriso di un profondo tocco di umorismo e delirio.

Ma come può Park Beyond distinguersi dai suoi illustri predecessori Theme Park e RollerCoaster? Grazie a questo aspetto completamente bloccato. Scoprirete che in ogni angolo del titolo, che sia la gestione quotidiana del parco, i vari strumenti o le attrazioni già pronte, Park Beyond è proprio come una strana animazione. Potrebbe essere stato di più, ma questa è una scelta degli sviluppatori che rispettiamo.

Il potenziale creativo di Park Beyond sembra illimitato. Per far fronte a questo, gli sviluppatori hanno messo insieme un ottimo tutorial che ti porterà per mano nella prima ora di gioco. Così scoprirai come creare le tue montagne russe con parco giochi, assi, diverse unità o persino ambienti per sfruttarle al meglio. Un sistema di creazione che sembra conoscere solo un limite, la tua immaginazione, che può lasciarne più di uno sulla Terra senza una spiegazione sufficiente. Dalla A alla Z, il tutorial ti accompagna e non lascia domande senza risposta. Tuttavia, c’è qualcosa in cui perdersi.

Di solito è abbastanza confuso in questo tipo di gioco, poiché i vari menu relativi alla gestione del tuo parco sono facilmente accessibili. Le informazioni sono chiare, non ingombrano lo schermo e sono facilmente accessibili. È abbastanza semplice, se non la gestione principale del parco che richiede un maggiore controllo, il titolo è accessibile sia ai clienti abituali che ai principianti.

Dopo aver seguito questo enorme tutorial, la campagna inizia in modo abbastanza tradizionale per un gioco del suo genere. Ti ritrovi al timone di un’azienda sull’orlo del fallimento che deve fare di tutto per raddrizzare le proprie finanze. Attraverserà un primo giardino con ambizioni calcolate, con pochi mezzi, che deve attrarre il maggior numero di visitatori, essere redditizio e permettere il risparmio delle casse.

Tuttavia, ci rendiamo presto conto che la campagna è completamente fuori dal comune. Diverse scene tagliate punteggiano la modalità, durante la quale è possibile effettuare diverse scelte. Sia chiaro, queste decisioni non rivoluzioneranno il resto dell’avventura come in Detroit: Become Human o Quarry, ma influenzeranno piuttosto il modo in cui dovrebbe essere creato il prossimo parco.

Da questo momento vi godrete il grande hammam. Ci sono due modalità, Campagna, come mostrato sopra, che includerà alcuni obiettivi che devono essere raggiunti durante la creazione del parco, e la modalità Sandbox, che è abbastanza tradizionale, in quanto non ha vincoli. L’obiettivo è chiaro: costruendo attrazioni, giostre e punti vendita, assumendo personale compresi gli artisti e dando al tuo parco un bell’aspetto, dovrai raccogliere quanti più soldi possibile e rendere felici i visitatori. Assicurati che escano dal parco sorridenti, ma al verde. Inoltre, puoi installare sportelli automatici nel parco per consentire loro di prolungare la visita se non hanno più contanti a portata di mano.

Ovviamente, per costruire il parco a tema più attraente, hai bisogno delle attrazioni, delle giostre e delle montagne russe che lo accompagnano. E su questo punto Park Beyond è forte. Non sarà possibile costruire le proprie giostre, ma i giochi là fuori realizzati dagli sviluppatori sono stravaganti e molteplici. Si penserà soprattutto ai robot da combattimento controllati dai visitatori, o alla fionda, che catapulta i turisti in una specie di imbuto con velocità soprannaturale. Ovviamente, 3/4 delle attuali attrazioni non sono realistiche, ma questo è ciò che rende Park Beyond così affascinante.

Anche le montagne russe sono completamente vietate. Qui puoi costruirlo da zero, senza limiti, permettendoti di raggiungere le montagne russe dei tuoi sogni. Anche se ce ne sono alcuni in cui davvero non vorresti essere, come quelli con le aste di spinta, manda le auto nel vuoto senza binari per sicurezza. Il gioco presenta alcune montagne russe prefabbricate, ma abbiamo avuto molti problemi con loro, incluso uno che si bloccava senza motivo, impedendo ai visitatori di incatenarli e quindi preparare ricette. Questo è il motivo per cui preferiamo costruire le nostre montagne russe, è più noioso e richiede tempo, ma è più soddisfacente quando i visitatori vomitano dopo aver attraversato gli anelli e gli altri zigzag di queste montagne russe.

A differenza di RollerCoaster Tycoon e altri Planet Coasters, Park Beyond purtroppo non offre molte opzioni una volta che l’attrazione è attiva. Pertanto, è impossibile scegliere di avviarlo solo dal 75% o dal 100%, o aumentare o diminuire il numero di concerti che sono contemporaneamente sui binari.

Da parte sua, i punti vendita ci consentono di scegliere altre cose, cibo e bevande in vendita, e aumentare o diminuire il prezzo in base alle tendenze. Ad esempio, riceverai un avviso che lo sciroppo di vaniglia è di tendenza al momento, sta a te aumentare significativamente il prezzo mantenendo una certa redditività. I visitatori si riverseranno e quindi dovrai chiedere al tuo dipendente di accelerare il ritmo, il che ti costerà quindi più soldi.

Tutti questi elementi sono stati posizionati uno dopo l’altro e Park Beyond assomigliava a un Planet Coaster, che offriva lo stesso grado di personalizzazione. Ma ciò che distingue il titolo è il sistema di accumulo. Ne parliamo attraverso il tutorial senza fare troppo chiarezza, ma una volta arrivati ​​alla seconda mappa della campagna si capiscono tutti i suoi significati e tutte le sue perplessità. In altre parole, un punto vendita, un’attrazione o un dipendente può essere aggiornato grazie alle meraviglie che le tue attrazioni generano. Riceverai quindi punti di accumulo. La gelateria cambia quindi aspetto, ottiene un edificio in più e prodotti in più per attirare più persone. L’artista diventerà quindi molto grande e intratterrà ancora di più i visitatori. L’attrazione cambierà anche aspetto e guadagnerà punti divertimento o meraviglia.

Nel complesso, Park Beyond non è troppo brutto, con un aspetto da cartone animato molto divertente e di successo. Ma una volta ingrandito, il contrasto è sorprendente. Se le attrazioni sono ben disegnate e curate, il resto del gioco è molto semplice, le animazioni per i visitatori sono piuttosto datate e le texture sono un po’ eccessive. Ovviamente, giochiamo raramente in stretta vicinanza, ma queste sono chiaramente macchie su un gioco che, a prima vista, sembra così carino.

E infine, è un’osservazione che possiamo trarre dalla nostra esperienza Park Beyond. Il titolo sembra assolutamente incazzato. Pertanto, il gioco non è affatto ottimizzato, con lunghi tempi di caricamento di diverse decine di secondi, se non di diversi minuti. E che dire di quelle corsie mal gestite che si accavallano senza motivo, e danno un risultato totalmente sbagliato? Inoltre, il gioco, il più delle volte, ha subito lievi rallentamenti, e questo è su una buona macchina. Piccoli difetti, sicuramente non gravissimi, ma che ci daranno davvero fastidio durante le nostre ore di gioco.

Conclusione

Park Beyond ha tutte le armi in mano per attrarre il suo pubblico a lungo termine. Volendo rimanere realistici aggiungendo un tocco di follia e surrealismo, gli sviluppatori sembrano aver trovato la ricetta miracolosa per un gioco di gestione di parchi a tema. Park Beyond avrebbe potuto, ovviamente, essere più proibitivo, ma è comunque molto divertente e interessante. La creazione delle montagne russe è molto avanzata e le attrazioni esistenti sono assolutamente folli. L’idea dell’inversione è un vero vantaggio, in quanto consente di potenziare tutte le attrazioni, i punti vendita e il personale. La campagna offre un livello di personalizzazione molto avanzato. Solo la finitura lascia a desiderare, con dettagli visivi non pazzeschi, tempi di caricamento lunghissimi e una pessima gestione delle texture. Tuttavia, Park Beyond è, senza dubbio, una delle migliori giostre sulle montagne russe degli ultimi anni.

_

Segui Geeko su FacebookE Youtube E Instagram per non perderti notizie, quiz e consigli.