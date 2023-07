Apple sta per unirsi alla gara AI con “Apple GPT” – Business AM

pubblicato in

Per Jennifer Mertens

 Per Jennifer Mertens  pubblicato in Giovedì 20 luglio 2023 A 09:04 •  4 lettura accurata

Pertanto, lo slancio dell’IA non lascia nessuno indifferente, anche all’interno delle grandi aziende tecnologiche. Lo sapevamo per Google, Microsoft, Meta e persino Amazon, ma ora sappiamo che anche Apple sta lavorando ai propri strumenti ottimizzati per l’intelligenza artificiale, incluso un concorrente di ChatGPT.

Notizia : L’azienda di Cupertino sta segretamente lavorando a strumenti di intelligenza artificiale destinati a sfidare gli strumenti OpenAI e Google.

Apple non ha ancora sviluppato una strategia chiara per farlo, né per diffondere i frutti del suo lavoro ai consumatori.

Quindi un’azienda potrebbe impiegare un po’ di tempo, oltre al tempo necessario per raggiungere risultati che potrebbero competere con quelli del mercato attuale, prima di offrire qualcosa.

i dettagli : La società statunitense costruirà i propri modelli linguistici, necessari per qualsiasi report AI bloombergsecondo diverse fonti a conoscenza della questione.

Si dice che Apple abbia sviluppato un proprio servizio di chatbot, simile a ChatGPT, che gli ingegneri chiamavano internamente “Apple GPT”.

contesto Come Google, l’azienda di Cupertino integra da tempo funzionalità AI nel suo ecosistema, ma è stata colta alla sprovvista alla fine del 2022, con il lancio di OpenAI da ChatGPT, il chatbot all’origine di questa mania tecnologica.

Quindi Apple sta cercando di recuperare il ritardo nel caso di un’IA più realistica con i consumatori, vale a dire il suo assistente virtuale Siri. Quest’ultima è infatti cambiata solo leggermente negli ultimi anni.

Tuttavia, l’azienda ha compiuto progressi significativi con l’intelligenza artificiale in altre aree, tra cui la fotografia, la ricerca sull’iPhone e la correzione automatica dell’ortografia.

Non fare tardi

Il fatto che Apple tenga così tanto all’intelligenza artificiale e stia lavorando per introdurre più strumenti e servizi basati sull’intelligenza artificiale è sorprendente.

amministratore delegato della società, Tim Cook, ha già strascicato di fronte all’entusiasmo suscitato dall’intelligenza artificiale. A maggio, credeva ancora che ci fossero “una serie di problemi da risolvere” in quest’area e che Apple avrebbe aggiunto l’intelligenza artificiale a più prodotti in modo tempestivo e misurato. Inoltre, Apple fa raramente riferimento all’intelligenza artificiale, preferendo il termine accademico “machine learning”.

Tuttavia, non ce l’aveva Le capacità di ChatGPT non sono negate Ha confermato che la società stava “guardando da vicino” questa tecnologia.

Tuttavia, l’azienda nella mela era preoccupata di perdere la barca da una possibile alterazione primordiale, si dice dietro le quinte, secondo le informazioni di bloomberg.

Per il blog: Gli investitori hanno accolto con favore la notizia che Apple avrebbe effettivamente lavorato su un concorrente di ChatGPT, e questo si è tradotto nel mercato azionario. Le azioni sono aumentate dopo l’annuncio di Bloomberg, prima di stabilizzarsi con un guadagno di poco inferiore all’1%.