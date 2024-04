Gérard Depardieu è stato messo in custodia di polizia con l'accusa di violenza sessuale

Due donne accusano il traduttore di Cyrano de Bergerac di palpeggiamenti durante le riprese. Queste due denunce si aggiungono ad altre accuse.

L'Agence France-Presse ha appreso che gli investigatori hanno convocato lunedì mattina l'attore Gérard Depardieu prima che fosse posto in custodia presso la sede del terzo distretto della polizia giudiziaria parigina con l'accusa di violenza sessuale. Bisogna sentire la voce dell'attore dopo che due donne lo hanno accusato di aver toccato durante due riprese separate: la prima nel 2014, durante la produzione di “”“Il Mago e il siamese” Diretto da Jean-Pierre Mouqui, e il secondo nel 2021, durante le riprese del film “Persiane verdi», Di Jan Becker. I suoi avvocati, Miss Christian Saint-Palais e Beatrice Gisman-Achille, non hanno risposto alle richieste dell'AFP.

Due denunce in due sessioni separate

La prima denuncia è arrivata da un'assistente che all'epoca in cui i fatti vennero alla luce, nel 2014, aveva 24 anni. Secondo la sua versione dei fatti, l'attore le avrebbe chiesto “Le sue zampe sono ovunque [son] corpo” “prima di lanciare”Parole inappropriate», riferisce il quotidiano regionale Posta occidentale . Un comportamento che lo accompagnerà per molto tempo.InfestatoLo scorso gennaio ha presentato una denuncia per “violenza sessuale nei confronti di una persona vulnerabile da parte di una persona che abusa dell'autorità della sua posizione durante le riprese”. “Dalla mattina alla sera avevamo diritto al suo stipendio”.L'attrice ha testimoniato Anouk Greenbergin un'intervista all'Agence France-Presse. “Quando i produttori cinematografici assumono Depardieu in un film, sanno che stanno assumendo un molestatore.”è stata accusata.

La seconda denuncia, presentata lo scorso febbraio con l'accusa di “violenza sessuale”, “molestie sessuali” e “aggressioni sessuali”, riguarda uno scenografo cinematografico di 53 anni. Secondo lui, l'attore 75enne l'aveva afferrata nel corridoio, immobilizzata tra le sue gambe e le aveva detto “Ti infilerò il mio grande ombrello nella figa.” Secondo il conto previsto mediapartl'attore lo avrebbe fatto “È stato brutalmente arrestato” E lo aveva fatto “Le ho massaggiato la vita e lo stomaco e sono salito fino al seno.”. Quando la troupe cinematografica avesse appreso i fatti, avrebbe chiesto scusa al traduttore di Cyrano de Bergerac, cosa che avrebbe fatto. La Procura di Parigi aveva segnalato lo scorso marzo che era stata successivamente aperta un'indagine, confermando le informazioni ricevute mediapart. Interrogata dall'avvocato dell'interior designer, Mai Karen Doriot-Debolt, non ha voluto commentare la convocazione dell'attore.

“Nel tribunale dei media, prima dell’esecuzione extragiudiziale che mi è stata assegnata, ho solo la mia parola per oppormi”.

Il colosso del cinema francese è stato accusato nel dicembre 2020 di “stupro” e “violenza sessuale” dopo una denuncia dell'attrice Charlotte Arnold, che ha denunciato due stupri avvenuti nella casa parigina dell'attore alla fine di agosto 2018. La denuncia è stata sporta dall'attrice Hélène Darras , che aveva accusato Gerard Depardieu di averla molestata sessualmente durante le riprese di un film nel 2007, aveva chiesto una prescrizione a fine dicembre. Nel dicembre 2023, anche la giornalista e scrittrice spagnola Ruth Baza ha presentato una denuncia in Spagna contro l’attore per “stupro”. Fatti risalenti al 1995, a Parigi.

Gerard Depardieu mette in dubbio i fatti. In una lettera aperta pubblicata lo scorso ottobre Le Figaro Gérard Depardieu ha annunciato che diceva sul serio “La sua verità” Ha confermato di no “Mai” Ha aggredito una donna. “Alla corte dei media, riguardo all'esecuzione assegnatami, ho solo la mia parola per oppormi“, ha scritto.