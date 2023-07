Lo studio rileva che la Groenlandia potrebbe sciogliersi più facilmente del previsto

Quindi lo scioglimento della calotta glaciale ha portato a un aumento significativo del livello dell’acqua, che oggi minaccia le zone costiere.

Questa scoperta scientifica sfida la convinzione di lunga data che l’isola più grande del mondo fosse una fortezza di ghiaccio che esisteva da 2,5 milioni di anni.

“Se vogliamo capire il futuro, dobbiamo capire il passato”, ha detto Paul Berman, professore all’Università del Vermont (Stati Uniti nord-orientali), che ha co-diretto lo studio pubblicato sulla rivista Science.

Quest’ultimo si basa sull’esame di una carota di ghiaccio estratta a 1.390 metri dalla superficie nel nord della Groenlandia da un team di ricercatori di Camp Century, una base militare americana segreta negli anni ’60.

Questo esemplare lungo oltre 3 metri, contenente polvere e pietre, è stato dimenticato in un congelatore e riscoperto nel 2017.

I ricercatori sono stati sorpresi di scoprire che, oltre al sedimento, conteneva resti di foglie e muschio, prova conclusiva di una terra che un tempo era libera dai ghiacci.

Terra Verde

Sebbene agli scienziati sia stato a lungo negato questo prezioso esemplare, questa svista è stata in modo “provvisorio” perché utili metodi di datazione dei sedimenti in questo caso sono stati sviluppati solo di recente, spiega il Prof. Berman.

Uno di questi, la datazione del lustro, ora consente agli scienziati di datare l’ultima esposizione al sole dei minerali sepolti.

L’esame delle carote di ghiaccio trovate ha mostrato che alcuni degli antichi sedimenti erano stati precedentemente esposti alla luce, il che significa che il ghiaccio che li ricopre attualmente non era presente.

“Inoltre, per ottenere piante, hai bisogno di luce”, ha detto Tammy Ritnor della Utah State University, che è stata anche coinvolta nello studio, sull’individuazione di resti di foglie e alghe.

Una tecnica di datazione per luminescenza ha permesso di datare la fine del periodo senza ghiaccio, mentre un altro processo, per valutare gli isotopi di quarzo, ha potuto individuarne l’inizio.

Queste tecniche hanno permesso di stimare che i sedimenti sono stati esposti alla luce per meno di 14.000 anni, e quindi la Groenlandia era libera dai ghiacci durante questo periodo.

Le aree costiere sono minacciate

Il campione prelevato a Camp Century si trovava a poco meno di 1.300 chilometri dal Polo Nord e lo studio ha dimostrato che l’intera area era ricoperta di vegetazione.

Ciò avveniva durante un periodo di riscaldamento naturale, chiamato periodo interglaciale, durante il quale le temperature erano simili a quelle odierne ed erano comprese tra +1°C e +1,5°C rispetto all’era preindustriale.

I modelli sviluppati dai ricercatori hanno mostrato che l’innalzamento del livello del mare causato in quel momento dallo scioglimento della calotta glaciale sarebbe stato compreso tra 1,5 e 6 metri.

Queste stime indicano che tutte le regioni costiere del mondo, dove oggi si concentrano molti importanti centri abitati, sono a rischio di inondazione nei prossimi secoli.

Joseph McGregor, un climatologo della NASA che non è stato coinvolto nello studio, osserva che il periodo interglaciale, che ha portato a questo scioglimento precedentemente sconosciuto, è durato decine di migliaia di anni.

Mentre indica che gli esseri umani sono riusciti in un tempo molto più breve a superare il livello di “gas serra emessi in quel momento”.

I livelli di anidride carbonica atmosferica, che intrappolano il calore sul pianeta, sono attualmente di 420 parti per milione (ppm), rispetto alle 280 parti per milione durante i giorni verdi della Groenlandia, e non scompariranno per migliaia di anni.

“Stiamo facendo un gigantesco esperimento sull’atmosfera terrestre e non conosciamo i risultati”, avverte Berman. “Non credo che questo significhi che il cielo sta cadendo, ma dobbiamo rimetterci in sesto.”