Una strana galassia senza materia oscura scoperta da scienziati che non la capiscono

Secondo l’attuale teoria più accettata, la materia oscura (tra le altre cose) esiste per tenere insieme le galassie e i loro componenti in modo che nulla si disperda nell’universo. Quindi gli astronomi si chiedono cosa mantenga questa galassia, chiamata AGC 114905, situata a circa 250 milioni di anni luce dalla Terra dove sembra non contenere alcuna traccia di materia oscura…

in un Uno studio pubblicato sul Journal of the Monthly Notice of the Royal Astronomical Society, scienziati, Guidati da Pavel Mancera Peña, astronomo dell’Università di Groningen nei Paesi Bassi, descrisse la galassia approssimativamente delle dimensioni della Via Lattea, ma contenente mille volte meno stelle.

Secondo i modelli teorici, queste galassie sparse dovrebbero essere collegate tra loro dalla materia oscura. Tuttavia, dopo averlo studiato attraverso il Very Large Array nel New Mexico, hanno scoperto che questa strana galassia non contiene materia oscura, Come mostrato esploratore.

in un comunicazionee Pavel Mancera ananas Lui spiega:Il problema rimane che la teoria prevede che dovrebbe esserci materia oscura in AGC 114905, ma le nostre osservazioni dicono che non c’è materia oscura. In effetti, la differenza tra teoria e osservazione è solo in aumento.“