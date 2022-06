Photoshop lancerà una versione completamente gratuita sul web

tecnologia

Non dovrai più rompere la banca aggiungendo la tua testa al corpo di un unicorno.

Questa è una notizia che delizierà gli amanti del fotoritocco! Non dovrai più pagare $ 30 al mese per aggiungere la tua testa al corpo di un unicorno o per correggere le imperfezioni della pelle. Tutto questo sarà presto possibile e senza nemmeno prendere un euro di tasca. Adobe prevede di sviluppare una versione Web completamente gratuita di Photoshop, come mostrato Molti media specializzati. La piattaforma è attualmente in fase di test anche in Canada, dove i bambini fortunati possono godersi Photoshop tramite il proprio browser con un account Adobe gratuito.

Buone notizie, ma presenta ancora alcune limitazioni. Non aspettarti modifiche sorprendenti in questa versione gratuita perché questa versione “gratuita” avrà meno funzionalità rispetto al programma a pagamento. Inoltre, scorrendo il tuo browser, il programma sarà necessariamente meno efficiente. Poiché l’approccio di Adobe non è affatto indifferente: questa versione web renderà principalmente Photoshop più accessibile per incoraggiare gli utenti in seguito a pagare per la versione completa.

Al momento, Adobe non ha ancora annunciato la data di uscita di questa versione gratuita. Quindi sarà necessario avere pazienza.