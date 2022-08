Questa innovazione ti farà dimenticare il tuo smartphone!

Questo potrebbe non essere il tuo caso, ma per noi appassionati “competenti” abbiamo atteso con impazienza questa novità. E immagina cosa? WhatsApp su Windows arriva finalmente con la possibilità di chattare su WhatsApp, anche a smartphone spento o offline!

Questa notizia renderà felici milioni e milioni di persone. Stranamente, Meta sarebbe uno di loro. È sempre stato il desiderio più profondo dell’azienda di averci sempre a disposizione, in qualsiasi circostanza. Il tutto nel massimo del comfort e dell’ergonomia. Il risultato: un’app WhatsApp Windows di nuova concezione, con una suite completa di funzionalità innovative per l’app.

La nuova app WhatsApp Desktop è disponibile su Microsoft Store

Il nuovo cast di Il WhatsApp Su Windows è già disponibile all’indirizzo Microsoft Store. Tutto quello che devi fare è andare sulla piattaforma e cercare l’app menzionata e quindi avviare l’installazione! Niente è più facile. dopo il primo con il tuo dispositivoTutto quello che devi fare è sfruttare al meglio i tuoi contatti!

Niente più copia e incolla: finalmente un messenger WhatsApp desktop che si merita questo nome!

Sai, la vecchia versione di Finestre a muro di WhatsApp È stato ispirato dalla versione web di WhatsApp. Non ci sono ottimizzazioni particolari, quanto basta per evitare il fastidio di accedere all’app tramite un file navigatore. Ora, questa ultima versione è completamente originale e progettata per un uso ottimale Computer. Tieni presente che l’app non è ancora disponibile su Mac – Anche se potrebbe non durare a lungo.

E non è tutto! morto Miglioraci con questa novità, a cominciare dai tanti vantaggi che offre. Inoltre, se ti citiamo le parole dell’azienda stessa? app”Ottimizzato per il sistema operativo del tuo computer“In particolare,”Ricevi notifiche e messaggi quando il telefono è offline“Meglio, ti farà divertire.”Maggiore affidabilità e velocità“Meraviglioso. No?”

Da quanto ho capito, l’obiettivo è uscire dallo schema Il WhatsApp Disponibile solo su smartphone. Alla fine, utilizzare l’app dovrebbe essere facile come usare Telegram o più specificamente Facebook Messenger.

L’innovazione non va sempre di pari passo con la perfezione!

Tieni presente che dovresti sempre utilizzare il tuo smartphone per sincronizzare il tuo account WhatsApp finestre. Quindi, come detto sopra, non avrai più bisogno di avere il tuo smartphone a portata di mano per ricevere i messaggi; Non devi nemmeno essere connesso.

Un altro aspetto importante da capire, i tuoi messaggi verranno archiviati su un server e inviati a ogni dispositivo con cui l’account è sincronizzato. Si tratta di un’architettura di rete recentemente proposta dall’azienda da migliorare Modalità di elaborazione dei messaggi. Il prossimo passo sarà la possibilità di ricevere messaggi su diversi smartphone contemporaneamente.

Continuiamo lo slancio delle restrizioni… Non sarà possibile visualizzare in anteprima i link inviati, nemmeno per visualizzare la posizione diretta dei contatti. Peggio, o meglio, scomodo, non abbiamo ancora la possibilità di eliminare i messaggi se il dispositivo dell’account principale è un file I phone. Tuttavia, c’è comunque a Versione di prova per MacA disposizione di chiunque voglia far parte del programma.

Naturalmente, molti miglioramenti seguiranno questa prima distribuzione di questo tipo. Alla fine, WhatsApp su Windows Può finalmente considerarsi indipendente.